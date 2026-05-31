31 de mayo de 2026 Inicio
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Los antecedentes de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Había sido denunciado por violencia de género en 2025 y contaba con una causa por privación ilegítima de la libertad.

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Los antecedentes de Claudio Barrelier

Los antecedentes de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida el sábado tras permanecer desaparecida durante una semana, tiene como único detenido a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que ya registraba antecedentes penales y una causa reciente vinculada a violencia de género.

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Barrelier había acumulado antecedentes por robo y hurto, además de haber sido denunciado en 2025 por un grave episodio que derivó en una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada. La causa se originó luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda y fuera auxiliada por vecinos de la zona.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los residentes del barrio habían rescatado a la víctima cuando salió a la calle semidesnuda, maniatada y pidiendo ayuda a los gritos. A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó la detención de Barrelier el 6 de mayo del año pasado.

En aquel expediente, el sospechoso había sido acusado de secuestrar a su expareja, motivo por el cual fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Permaneció cerca de 20 días detenido mientras se desarrollaban distintas medidas de prueba y posteriormente recuperó la libertad.

Al concederle la excarcelación, el juez interviniente le impuso una fianza y una serie de obligaciones. Entre ellas figuraba la presentación mensual ante la fiscalía, una condición que cumplió hasta mayo de este año.

Femicidio de Agostina Vega: los hechos

Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba y además integraba la barra del Club Atlético Instituto. Tras la desaparición de Agostina, volvió a quedar bajo investigación y fue detenido.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la adolescente había salido de la casa de su madre el sábado por la noche para encontrarse con él en barrio Cofico. La principal hipótesis sostuvo que tomó un remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde ambos fueron vistos juntos alrededor de las 22.30.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a la menor. El conductor relató que durante el viaje Agostina le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente cerca de las 23 para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo.

Sin embargo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no permitieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

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