Julieta Prandi ahora se dedica al tarot y pronosticó si River jugará la Libertadores en 2026

La actriz se volvió viral en redes sociales después de tirarle las cartas al equipo de Marcelo Gallardo en la previa a un partido clave el próximo domingo. ¿Qué dijo?

Julieta Prandi está aprendiendo a tirar las cartas de tarot y sorprendió a sus seguidores con un pronóstico inesperado sobre el próximo partido de River contra Vélez , un encuentro clave con vistas a la clasificación de la Copa Libertadores 2026.

La noticia salió a la luz gracias a su compañero de La 100, Santiago Calzarotto, que le preguntó a la actriz sobre el futuro de River en la próxima Copa Libertadores 2026, ya que está en duda su clasificación.

En una historia de Instagram, Calzarotto le preguntó "Quiero saber si clasificamos, estamos complicados y el domingo jugamos contra Vélez" . A lo que Prandi mezcló las cartas y tiró sobre la mesa tres: "Éxito" , sentenció mirando a la cámara.

"Estamos aprendiendo, igual algo de idea me voy a dar de esto. Éxito. Esto es un comienzo, esto es una celebración y esto es movimiento. Por estas cartas te digo que sí, que clasifica" , sentenció la modelo.

Al terminar, ambos se dieron un abrazo y Santiago le sacó una foto a las cartas y también las subió a sus redes con la leyenda "el tarot habló, el tarot se manifestó".

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

River perdió 2-0 con Boca en la Bombonera en el marco del Superclásico por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 y pese a que permanece en el puesto de repechaje de la Copa Libertadores 2026 ya que se sitúa en la tercera posición de la tabla anual, será superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en caso de que ganen sus respectivos partidos.

El Millonario sufrió su quinta derrota en los últimos seis partidos, por lo que se sitúa en la sexta posición de la zona B del campeonato con 21 puntos. Además, por su caída con Boca bajaron sus chances de acceder directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, debido a que ya que no podrá terminar segundo en la tabla anual, que otorga un cupo al torneo continental.

Ahora, para tener chances de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, River tendrá que terminar en la tercera posición de la general para disputar el repechaje, aunque todavía puede acceder directamente a la etapa regular del campeonato si se consagra campeón del torneo Clausura 2025 o en caso de que Rosario Central o Boca ganen el torneo y el Millonario se ubique por detrás de esos equipos.

En tanto, el próximo partido de River será contra Vélez en Liniers por la última fecha de la zona B del Clausura, en el marco de un duelo que puede ser clave por sus aspiraciones.