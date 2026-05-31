El ajuste de Javier Milei pone en riesgo a más de 400 residentes del Cottolengo Don Orione de Claypole

El recorte presupuestario del Gobierno dejó sin cobertura a 413 personas con discapacidad que viven en forma permanente en el hogar. Ante un panorama que los directivos califican de insostenible, la histórica institución lanzó una campaña solidaria de urgencia para garantizar su subsistencia.

El Cottolengo Don Orione de Claypole , en la provincia de Buenos Aires, institución que tiene 90 años en la atención y el cuidado de las personas con discapacidad , se encuentra en una situación de emergencia absoluta . La institución denunció que desde noviembre del año 2025 no recibe medicamentos, pañales, y alimentos especiales de parte del Gobierno.

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La demora en el pago de estos beneficios pone en riesgo directo de vida de 413 residentes permanentes y 100 alumnos de la escuela especial y 30 concurrentes que asisten a la escuela de día, en situación de alta vulnerabilidad . Este es un ejemplo de la deshumanización y la crueldad presupuestaria que tiene Javier Milei , bajo el argumento que "no hay plata".

El director del Servicio de Discapacidad del lugar, Fernando Montero , detalló a C5N la gravedad de la situación y la inaccesibilidad de los familiares para los familiares: "Las familias no se pueden hacer cargo porque nosotros trabajamos con población muy vulnerable, no son pudientes", explicó Montero.

Para el Cottolengo Don Orione, Incluir Salud es la principal obra social encargada de financiar los servicios médico-asistenciales de la mayoría de los residentes. Se trata de planes de $1.200.000 o $2.000.000; y los más básicos son de $300.000 o $400.000. La falta de insumos también afecta a quienes reciben alimentación líquida por sonda y necesitan pañales de manera diaria.

"No están cubriendo nada... La medicación es un derecho. Hay riesgo de vida porque necesitan las medicaciones para vivir", advirtió. Ante esta crisis, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) elevó una carta ante el Gobierno a principios de 2026, para respaldar y acompañar a la institución.

El problema no es sólo de insumos, sino que es estructural. Desde el Cottolengo detallaron que los aranceles que paga el Estado por la prestación médica quedaron completamente desfasados tras el congelamiento durante 2024 y 2025. Aunque actualmente se aplican aumentos de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor de base se devaluó un 35%. Esto trajo como consecuencia la precarización laboral de los 370 empleados, médicos, enfermeros, psicólogos, terapistas y personal de asistencia directa.

Cottolengo Don Orione - Taller de tejido C5N

Cottolengo Don Orione: un hogar integral

Mientras tanto el Cottolengo Don Orione subsiste gracias a la solidaridad de la comunidad y con lo que las familias contribuyen. El predio de 50 hectáreas está ubicado en la Avenida Lacaze 3963, Claypole, en el Partido de Almirante Brown. El Hogar brinda un abordaje integral en salud, pedagogía e inclusión social. Ofrece terapias de estimulación sensorial, kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología y cuenta con un equipo médico que inlcuye clínica, neurología, fisiatría, psiquiatría, ginecología, traumatología, gerontología y odontología.

Aunque no funciona como un hospital, dispone de una sala de cuidados especiales con enfermería permanente, respaldad por un grupo de psicólogos, psicopedagogas y trabajadoras sociales. El desarrollo de los residentes se potencia con talleres de huerta, cerámica, carpintería, telar, tejido, teatro, danza y música, junto a actividades pedagógicas de alfabetización y talleres de ESI adaptados.

El Cottolengo

El deporte es otro pilar fundamental a través de disciplinas como el fútbol, la educación física y las boccias adaptadas, inspirado en el juego italiano de las bochas. También tiene una fuerte inserción comunitaria: articula con la escuela primaria de adultos, participa en los talleres de la Casa de la Cultura de Almirante Brown y capacita a las personas en habilidades sociales para que logren su autonomía, como realizar comprar y cómo manejarse en el transporte público.

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Cómo ayudar: campaña solidaria

Para evitar que la atención se detenga y poder seguir adelante con el día a día, el Cottolengo Don Orione lanzó una campaña solidaria de emergencia. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de los canales oficiales donde se dispuso un código QR y datos de transferencia bancaria.

Se puede ayudar con una donación a través del Banco Galicia, alias COTTOLENGO.ORIONE.ES, a nombre de Pequeña Obra De La Divina Providencia. CUIT 30-57346414-8, y recientemente sumaron un código QR a través de la APP de Mercado Pago.

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Ahí se recibirán donaciones de dinero destinadas exclusivamente a la compra de medicamentos y otros insumos urgentes, y así garantizar la subsistencia del lugar. También se puede donar yerba, azúcar y galletitas dulces, entre otros alimentos de primera necesidad.

La campaña solidaria no sólo busca atender el desabastecimiento material, sino también sostener el tejido humano que fue construyendo la institución, ante la falta de respuesta del Estado. Los voluntarios se están moviendo en las redes sociales para difundir el pedido de ayuda para protegar a estas personas con discapacidad, un grupo vulnerable que necesita de forma urgente los recursos dinerarios que la sociedad pueda hacerle llegar.