Uno por uno: cuáles son todos los dorsales de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Con la lista confirmada, también se dieron a conocer los números que usarán los jugadores para la Copa del Mundo.

Después de haberse hecho esperar durante varios días, la AFA, mediante un video, comunicó la lista definitiva de jugadores que confeccionó Lionel Scaloni y su cuerpo técnico de cara a la competición que comenzará el 11 de junio.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

La convocatoria dejó tela para cortar. En primer lugar, la baja de Marcos Acuña , que sorprendió ya que el lateral izquierdo de River es un jugador consolidado en el ciclo de Scaloni , estando presente en la obtención de la Copa América 2021 y 2024 y sobre todo en el Mundial de Qatar 2022. En su lugar aparece Facundo Medina , defensor central del Olympique Marsella que puede hacer las veces de marcador por izquierda. Otros jugadores que se especulaba que pudieran estar en la nómina y no entraron son Franco Mastantuono , como promesa de cara al futuro, y Emiliano Buendía , de temporada excelente con el Aston Villa.

El cuerpo técnico mantuvo la base del Mundial anterior y lleva a 17 jugadores que lograron el título máximo en 2022. Como caras nuevas se destacan los jóvenes Valentín Barco , de gran temporada en el Estrasburgo de Francia, José López , goleador del Palmeiras y Nicolás Paz , figura indiscutida del Como de Italia.

Nico Paz - Selección Argentina.jpg Nicolás Paz el joven que jugará su primer Mundial con la Albiceleste. Redes sociales

La Selección Argentina iniciará su preparación con los primeros futbolistas disponibles en el predio de Ezeiza antes de viajar a Kansas City, ciudad que funcionará como base durante el torneo. Como parte de la puesta a punto, el equipo disputará dos amistosos en Estados Unidos: el 6 de junio enfrentará a Honduras en Texas y el 9 de junio cerrará su preparación ante Islandia en Alabama.

Qué números llevan los jugadores argentinos en el Mundial 2026

Con los dorsales ya confirmados, esta es la lista completa:

#1 Juan Musso (Atlético de Madrid)

#2 Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

#3 Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

#4 Gonzalo Montiel (River Plate)

#5 Leandro Paredes (Boca Juniors)

#6 Lisandro Martínez (Manchester United)

#7 Rodrigo De Paul (Inter Miami)

#8 Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo)

#9 Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

#10 Lionel Messi (Inter Miami)

#11 Giovani Lo Celso (Real Betis)

#12 Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

#13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

cuti romero El Cuti Romero sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Tottenham. Redes sociales

#14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

#15 Nicolás González (Atlético de Madrid)

#16 Thiago Almada (Atlético de Madrid)

#17 Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

#18 Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

#19 Nicolás Otamendi (Benfica)

#20 Alexis Mac Allister (Liverpool)

#21 José Manuel López (Palmeiras)

#22 Lautaro Martínez (Inter Milán)

#23 Emiliano Martínez (Aston Villa)

#24 Enzo Fernández (Chelsea)

#25 Facundo Medina (Olympique de Marsella)

#26 Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

ARGENTINA AFA SELECCION Web-enfoque La Albiceleste en los amistosos disputados en La Bombonera en marzo de este año. Redes sociales

El calendario de la Selección en el Mundial

Argentina iniciará su participación en el torneo el martes 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Su segundo compromiso por el Grupo J será el lunes 22 de junio a las 14:00 ante Austria en el Dallas Stadium, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23:00 contra Jordania, nuevamente en Dallas.