Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand El Sanatorio Mater Dei emitió un informe actualizado sobre el estado de salud de la conductora, que se encuentra internada tras un cuadro respiratorio. Agregar C5N en









El parte médico de Mirtha Legrand también indicó que "continúa pregresando en rehabilitación kinesiológica".

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico actualizando las novedades sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. Tal como viene sucediendo, anunciaron buenas noticias: “Sigue evolucionando favorablemente”.

En el comunicado emitido sobre el mediodía de este lunes 5 de octubre se detalló que la conductora “sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”.

Como en los anteriores partes, también remarcaron que desde el Sanatorio “junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido”. Al mismo tiempo, el escrito que lleva la firma del director de la clínica, Enrique Echagüe, detallaron que “de no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

La Chiqui había ingresado a centro médico el pasado 18 de septiembre, días después de haber recibido el alta médica, y nuevamente con un cuadro respiratorio, compatible con neumopatía. El último parte que emitieron fue el viernes pasado donde explicaron que se encontraba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa” y que se encontraba en una habitación común “en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”.

Juana Viale dio más detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand Juana Viale volvió a estar al frente del programa de Mirtha Legrand y dio detalles de cómo se encuentra su abuela, luego que se diera a conocer el último parte médico.

“Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió y cuando le consultaron por el estado de ánimo, la conductora respondió con total sinceridad y despertó la risa de los presentes: “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”. Por último, reveló que la diva de los almuerzos no se pierde ningún programa desde el sanatorio y que siempre le deja algún comentario. “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, contó entre risas y aclaró: “Todas cosas lindas".