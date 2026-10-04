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Juana Viale dio más detalles sobre el estado de salud de Mirtha Legrand

La nieta de la diva de los almuerzos la está reemplazando en su programa de los sábados y, ante las consultas de sus invitados, no dudó en contar cómo se encuentra su abuela, internada desde hace más de 15 días.

“Está bien

“Está bien, mejorando día a día. Ya está en un cuarto común”, confirmó Juana Viale sobre Mirtha Legrand.

Juana Viale volvió a estar al frente del programa de Mirtha Legrand este sábado por la noche y dio detalles de cómo se encuentra su abuela, luego que se diera a conocer el último parte médico.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.
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La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

"La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, indicó el escrito oficial del Sanatorio Mater Dei y que lleva la firma de su director, Enrique Echagüe.

Sentada en la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), la actriz tuvo de invitados a Barbie Simons, Luis Novaresio, Carlos Melconian y Natasha Niebieskikwiat, quienes le consultaron cómo se encontraba La Chiqui.

“Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, respondió y cuando le consultaron por el estado de ánimo, la conductora respondió con total sinceridad y despertó la risa de los presentes: “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”.

Por último, reveló que la diva de los almuerzos no se pierde ningún programa desde el sanatorio y que siempre le deja algún comentario. “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”, contó entre risas y aclaró: “Todas cosas lindas".

Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, el pasado 18 de septiembre, pocos días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio. El parte médico informó un “cuadro compatible con neumopatía”. A raíz de este caso, desde iWell se abordó el tema para explicar qué significa, cómo puede manifestarse y cuáles son los síntomas que requieren consulta médica, especialmente en adultos mayores.

La palabra neumopatía no define una enfermedad específica. Es un término general que se utiliza para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones. Puede incluir enfermedades de origen infeccioso, inflamatorio, obstructivo o intersticial, entre otras. Por eso, neumopatía no es sinónimo de neumonía.

La neumonía es una infección pulmonar que puede ser causada por bacterias, virus y, con menor frecuencia, hongos. La neumopatía, en cambio, es un concepto mucho más amplio.

Los síntomas dependen de la causa y del tipo de enfermedad pulmonar, pero existen algunas manifestaciones a las que conviene prestar atención:

  • Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
  • Tos persistente o que empeora.
  • Respiración más rápida de lo habitual.
  • Dolor o molestias en el pecho.
  • Fiebre.
  • Debilidad o cansancio marcado.
  • Deterioro repentino del estado general.

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