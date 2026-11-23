La emoción de Marta Fort al recordar a su papá con su plato favorito en MasterChef Celebrity La participante del reality de cocina en Telefe contó que solía pedirlo cuando iba con el empresario a un restaurante en Miami junto a su hermano. “Es lo que más hago y me hace acercarme a él”, confesó. Agregar C5N en









Marta Fort contó que el plato que eligió lo comía con su papá en un restaurante en Miami.

Marta Fort conmovió a todo el jurado y a sus compañeros durante la noche de Masterchef al recordar a su padre, Ricardo, y brindarle un pequeño homenaje en un plato más que especial para ambos. Eligió preparar una receta de la última comida que compartió con él antes de que se enfermara.

La participante del reality de Telefe hizo una presentación especial llena de recuerdos familiares y aseguró que “es lo que más hago y me hace acercarme a él”: cuadril al horno con arroz blanco y ensalada coleslaw.

“Se llama ‘Donde el tiempo se detiene’”, explicó y recordó que “siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo”, en una mesa gigante y todos comían lo mismo. Pero la más emotiva fue cuando indicó que “fue su última cena”. “Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto. Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”, señaló ante la atenta mirada del jurado, Wanda Nara y sus compañeros.

En lo que respecta al plato, Marta indicó que intentó hacer el plato original, pero que le sumó algunos ingredientes que le gustaban especialmente a Ricardo. “Pedíamos todos lo mismo, como que no se discutía. Imagínate que jamás me pedí otro plato que no sea ese en ese restaurante”, le respondió la influencer a Maru Botana.

El emotivo recuerdo de Marta Fort sobre su padre, Ricardo en MasterChef En redes sociales, Marta Fort decidió explicar un poco más por qué eligió hacer ese plato, en homenaje y recuerdo a su padre, el empresario chocolatero, Ricardo Fort.