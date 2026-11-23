El episodio ocurrió durante un show del rapero estadounidense Don Toliver en el estadio Co-op Live. Más de 50 personas recibieron asistencia médica por problemas respiratorios e irritación en los ojos y una fue trasladada a un hospital. La Policía investiga qué sustancia fue liberada y cómo ocurrió.

Más de 50 personas recibieron asistencia médica por problemas respiratorios e irritación en los ojos.

Un recital del rapero estadounidense Don Toliver terminó en una evacuación masiva en Manchester, Inglaterra, luego de que una sustancia desconocida fuera liberada entre el público. Más de 12.000 personas debieron abandonar el estadio Co-op Live y los servicios de emergencia desplegaron un operativo para atender a los afectados.

El episodio ocurrió el domingo por la noche. Cerca de las 22, la Policía de Greater Manchester recibió un aviso sobre varias personas que presentaban síntomas luego de entrar en contacto con una sustancia en medio de la multitud.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades declararon un "incidente grave", una medida que permite coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia. En un primer momento, se sospechó que podía tratarse de gas lacrimógeno , aunque hasta el momento no se confirmó la naturaleza del producto.

El servicio de ambulancias del noroeste de Inglaterra informó que más de 50 personas fueron evaluadas en el lugar. Algunas presentaban irritación en los ojos y dificultades respiratorias , mientras que una debió ser trasladada a un hospital.

También se realizaron tareas de descontaminación preventiva dentro del estadio. Las autoridades recomendaron que quienes hayan asistido al espectáculo y posteriormente presenten síntomas busquen atención médica.

PANIC & CHAOS at DON TOLIVER CONCERT in MANCHESTER as SUSPECTED TEAR GAS TRIGGERS MASS EVACUATION



Footage shows concertgoers COUGHING, GASPING FOR AIR and scrambling to escape as SMOKE spreads through CROWD



POLICE DECLARE MAJOR INCIDENT at CO-OP LIVE pic.twitter.com/ddbSkZS33f — RT (@RT_com) November 23, 2026

Los testimonios de los asistentes

Los videos que circularon en las redes sociales mostraron a espectadores que abandonaban el estadio entre tos y dificultades para respirar. Algunos se cubrían la boca mientras intentaban salir del recinto.

Uno de los asistentes contó que comenzó a toser y sintió picazón en los ojos mientras se encontraba en el sector de campo. Según su relato, el cantante dejó el escenario, se encendieron las luces y, casi una hora después, se anunció oficialmente la suspensión del espectáculo y la evacuación del público.

La Policía británica inició una investigación para determinar qué sustancia fue liberada y cómo llegó hasta el interior del estadio. Desde la organización del Co-op Live señalaron que trabajan junto a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.