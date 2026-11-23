Se filtró el video completo de la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta El material original permitió conocer detalles que no habían aparecido en las primeras imágenes y entender mejor cómo escaló el enfrentamiento. Agregar C5N en









Se filtró el video completo de la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta.

Se difundió el video completo del enfrentamiento ocurrido en Nordelta.

La grabación permitió conocer la conversación previa entre la actriz y la pareja de la empresaria.

El cruce incluyó fuertes acusaciones, advertencias e insultos relacionados con un conflicto familiar.

La disputa también tuvo consecuencias judiciales, con una denuncia y un pedido de botón antipánico. Un conflicto que ya llevaba varios capítulos sumó nuevas revelaciones después de que saliera a la luz un registro que muestra cómo fue el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta. La grabación, que hasta ahora se conocía de manera parcial, permitió escuchar las conversaciones previas a la fuerte pelea y reconstruir cómo fue cambiando el clima entre las protagonistas.

Las imágenes fueron difundidas en DDM y corresponden a un video que la propia actriz grabó con su celular durante el procedimiento realizado en la llamada Casa de los Sueños, propiedad de Mauro Icardi. En aquella oportunidad, la conductora se presentó en la vivienda para buscar a su hija y terminó protagonizando un tenso intercambio con la actual pareja del futbolista.

Antes de que apareciera Wanda, el material muestra una conversación entre la China y Martín Migueles, pareja de la empresaria. Ambos hablan sobre lo ocurrido con la menor y las versiones relacionadas con un supuesto episodio de violencia. En ese contexto, Migueles le plantea una situación hipotética a la actriz: "Vos sos madre, si te llaman y te dicen 'el papá la está cag... a palos', ¿qué hacés?".

Cómo fue la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta Durante ese diálogo, la China explica qué le habría dicho a la nena para que aclarara lo sucedido. Según su relato, le pidió que contara que había hecho determinados comentarios porque estaba enojada después de que le sacaran el celular y le pusieran un límite. "Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada", se escucha decir a la actriz. También menciona una juntada a la que la menor quería asistir y que finalmente no se habría podido organizar.

Sin embargo, la conversación cambia por completo cuando Wanda aparece en escena y contradice la versión de la actriz. "No, a F. la cag... a palos", sostiene la empresaria, quien también apunta directamente contra Icardi. La China defiende al delantero y responde: "Nunca estaría con un tipo... Le arranco la cabeza yo". Lejos de calmarse, el intercambio sube de tono y da lugar a nuevas acusaciones y advertencias.