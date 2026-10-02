La contundente decisión que tomó El Trece con Juana Viale que llamó la atención Las autoridades del medio reordenaron y ratificaron el esquema de conducción para las tradicionales mesazas. Agregar C5N en









La señal tomó una fuerte decisión con la nieta de la diva.

De cara a un nuevo fin de semana en la televisión, la programación de El Trece ratificó su estrategia para las emisiones estelares de su grilla. Frente a la continuidad del cuadro de internación de Mirtha Legrand, la gerencia de contenidos resolvió mantener a Juana Viale como la conductora al frente de las dos entregas de las emblemáticas mesazas. De esta manera, la actriz asumirá nuevamente el doble desafío en pantalla este sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Para la velada de este sábado en La Noche de Mirtha, cuya salida al aire está prevista para las 21.30 horas, la producción armó un panel enfocado en el análisis político y económico. La velada contará con la presencia del economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian, acompañado por los periodistas Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat y la comunicadora Barbie Simons, constituyendo una propuesta fuerte para el prime time nocturno.

La conductora es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, además de Ringo, quien falleció durante el parto. Redes sociales La actividad continuará el domingo a partir de las 13:45 horas con una nueva emisión de Almorzando con Juana, donde el tono virará hacia el espectáculo y la cultura. En esa jornada, la presentadora recibirá al músico Juan Alfredo Baleiron, a la comediante Gladys Florimonte, al actor Felipe Colombo y a la exmodelo Cecilia de Bucourt. Además, el programa ofrecerá un bloque de entretenimiento musical en vivo de Los Pericos.

Con este doble esquema de invitados confirmados, la señal apuesta por consolidar su encendido durante todo el fin de semana mediante la conducción de la nieta de la diva. La determinación ratifica el voto de confianza hacia la figura de la actriz para sostener el liderazgo de las mesazas mientras la diva de los almuerzos continúa completando su proceso de recuperación médica.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand El cuadro de salud de la máxima diva de la televisión argentina registra novedades positivas en la jornada de este viernes 2 de octubre. Tras haber ingresado al Sanatorio Mater Dei el pasado 18 de septiembre debido a una neumopatía, las autoridades de la reconocida institución médica porteña emitieron un nuevo comunicado oficial donde confirmaron que la mítica conductora continúa alojada en una habitación común, cumpliendo con la correspondiente etapa de rehabilitación médica.

El documento institucional, firmado formalmente por el director médico del establecimiento, Enrique Echagüe, trajo alivio al ambiente del espectáculo al ratificar la buena respuesta del organismo de la figura estelar. En el informe clínico se destacó explícitamente la evolución positiva que atraviesa la diva de los almuerzos: “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, ratificó el informe oficial del Sanatorio Mater Dei. A pesar de los signos alentadores observados en su estado general, desde la dirección del centro de salud prefirieron no precisar una fecha definitiva para otorgarle la salida del establecimiento. Por el momento, la icónica presentadora permanecerá internada bajo el estricto monitoreo de un equipo interdisciplinario de profesionales mientras completa este período de recuperación.