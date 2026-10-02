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La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado sobre el estado de la conductora, quien continúa con kinesiología y cuidados en su alimentación.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand está internada en el Sanatorio Mater Dei.

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde hace diez días a causa de un cuadro compatible con neumopatía.

La conductora es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, además de Ringo, quien falleció durante el parto.
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Según el informe firmado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe, la icónica conductora evoluciona favorablemente y se encamina a recibir el alta.

"La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para volver a su casa", indicó el escrito oficial en sus primeras líneas. En ese sentido, desde el centro de salud precisaron que la diva de la televisión "está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico", enfocado en consolidar su rehabilitación de cara al regreso a su hogar.

Por último, el comunicado hizo mención al acompañamiento del entorno íntimo de la presentadora y al trabajo de los profesionales intervinientes: "Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia". Asimismo, las autoridades del sanatorio informaron que, "de no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

Mirtha Legrand tiene 99 a&ntilde;os.

Mirtha Legrand tiene 99 años.

El parte médico sobre Mirtha Legrand

Noticia en desarrollo.-

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