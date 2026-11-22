La actriz, que está reemplazando a su abuela en el programa nocturno, contó una particular y reciente situación que pasó con su la diva de los almuerzos y su madre, Marcela Tinayre.

Juana Viale contó que su mamá y abuela pasaron por el frente de su casa, mientras paseaban por las calles de Buenos Aires

Juana Viale sigue reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en los programas de los sábados por la noche y siempre le manda saludos, pero también cuenta detalles íntimos de la diva. En esta oportunidad, entre risas, reveló cómo son los días de la histórica conductora alejada de la televisión.

Durante la última emisión de la Noche de Mirtha (El Trece), la actriz tuvo de invitados a Robertito Funes Ugarte, Ignacio Ortelli, Rocío Marengo y Pablo Quirno, quienes le mandaron saludos en vivo a la dueña de los almuerzos y le consultaron cómo se encontraba en medio de su recuperación luego de haber permanecido internada durante 18 días por un cuadro de neumopatía, en el mes de septiembre.

Si bien, Juana primero confesó que su abuela los mira siempre y no le corrige, pero sí dice “estuvo buena la mesa, que cómo charlamos” y que “siempre está muy atenta”, también confesó una intimidad familiar que despertó la risa de la propia Viale y de los presentes en la mesa.

“El otro día yo estaba haciendo una cosa en la puerta de mi casa y de repente miro así y estaba mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, confesó y agregó: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia” .

Después del problema de salud que atravesó Mirtha Legrand el pasado septiembre, la conductora debió alejarse de la televisión y está viviendo una vida tranquila alejada de las cámaras.

Sin embargo, próximo a finalizar el año, la gran duda se centra en cuál será el futuro de la diva de los almuerzos. En ese contexto, las autoridades de El Trece analizan cómo será el cierre de una etapa histórica para la conductora, que lleva 58 años al frente de sus tradicionales almuerzos y cenas televisivas.

De acuerdo a los detalles que dieron en La Pavada del diario Crónica, el entorno de la también actriz estudia la posibilidad de organizar un programa especial, con invitados destacados, para darle un marco diferente a su última emisión del año. La iniciativa todavía está en evaluación y no se conocen la fecha ni las características que tendría ese encuentro.

Pero la duda está también el futuro inmediato, es decir, en el 2027: si bien aún no existe una confirmación oficial sobre el futuro del ciclo, el canal ya contempla distintos escenarios ante la posibilidad de que la conductora decida reducir sus apariciones en pantalla, pero todavía no trascendió más detalles sobre lo que sucederá.

Dato no menor, es que el próximo 23 de febrero Mirtha cumplirá 100 años y Adrián Suar la tentó con hacer algo especial para dicha fecha en la televisión. "Si vos queres, obviamente, el canal, junto con vos y tu producción el año que viene vamos a hacer una fiesta gigante para tu cumpleaños”, le propuso sin titubear en aquella oportunidad en vivo.