La producción registró una leve mejora mensual, pero continúa por debajo de los niveles del año pasado. La capacidad instalada cayó al 41,8%, mientras que el empleo retrocedió un 1,1% interanual.

La actividad metalúrgica volvió a mostrar números negativos en octubre. Según un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción cayó un 2,1% en comparación con el mismo mes de 2025 y acumula un retroceso del 5% en los primeros diez meses de 2026.

Si bien el sector registró una mejora del 0,8% respecto de septiembre, el incremento no alcanzó para revertir la tendencia negativa que se mantiene desde junio. Uno de los indicadores que refleja las dificultades de la industria es el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en el 41,8% . El registro representa una caída de 2,5 puntos porcentuales frente a octubre del año pasado y constituye el nivel más bajo para ese mes desde 2016, cuando comenzó la serie estadística.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la falta de pedidos y contratos continúa afectando a buena parte de las empresas, especialmente a las dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipos.

El retroceso alcanzó a buena parte de las ramas industriales. La mayor contracción se produjo en la fabricación de bienes de capital, con una baja interanual del 9,2%. Ese rubro acumula 18 meses consecutivos de caída, en un contexto marcado por la escasez de pedidos y la postergación de inversiones.

También registraron resultados negativos la maquinaria agrícola y el equipamiento médico , ambos con una caída del 4,5%. Por su parte, carrocerías y remolques retrocedió un 2,4%, las autopartes un 2,3% y otros productos de metal un 1,4%.

Las excepciones fueron la fundición, que creció un 4,6%, y los equipos y aparatos eléctricos, que avanzaron un 4,2%. Sin embargo, ADIMRA atribuyó estos resultados, principalmente, a la baja base de comparación del año pasado.

Por el lado de las actividades que demandan productos metalúrgicos, las mayores caídas se registraron en construcción (-4,3%), minería (-4,1%), agroindustria (-3,6%), petróleo y gas (-3,5%), industria automotriz (-1,5%) y consumo final (-1,1%).

La caída también impactó en el empleo

El deterioro de la actividad se extendió a las principales provincias metalúrgicas. Santa Fe encabezó las bajas con un retroceso interanual del 5,6%, seguida por Entre Ríos (-3,7%), Buenos Aires (-1,7%), Córdoba (-1%) y Mendoza (-0,4%).

En materia laboral, el empleo metalúrgico disminuyó un 1,1% respecto de octubre de 2025, aunque prácticamente no registró variaciones en comparación con septiembre. Las perspectivas empresariales tampoco anticipan una recuperación inmediata. Según el relevamiento, el 46% de las compañías espera mantener sus niveles actuales de producción durante el próximo trimestre, mientras que el 28,7% prevé una nueva caída.