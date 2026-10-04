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Por primera vez juntas, Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo y explotaron las redes

La colombiana hizo su octavo show como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. “Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo”, le agradeció la artista británica.

Dua Lipa contó junto a Shakira Antología

Dua Lipa contó junto a Shakira Antología, un clásico de la colombiana, en Madrid.

Instagram: Dua Lipa

Shakira sigue de gira por España y en una de sus presentaciones tuvo como artista invitada nada más ni nada menos que a Dua Lipa y sorprendieron a todos sus fanáticos compartiendo por primera vez escenario juntas.

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.
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En lo que significó el octavo show, de los 12 en Madrid, la colombiana se dio el lujo de hacer un dúo con la británica cantando juntas un clásico como lo es Antología, en una versión acústica. La artista invitada subió al escenario pasadas las 22:30 en el marco de la gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Antes de recibirla, Shakira dedicó unas tiernas palabras y destacó el vínculo que ambas han desarrollado. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan”, señaló la barranquillera.

La tierna dedicatoria de Dua Lipa a Shakira en redes tras su presentación en España

Luego de bajarse de los escenarios y compartir un momento juntas, Dua Lipa hizo un tierno posteo dedicada a Shakira agradeciendo la invitación.

Acompañado con un carrusel con fotos y videos juntas de la presentación en Madrid, la artista británica escribió: “¡¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología!! Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo. Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito!!!”.

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