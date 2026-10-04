Por primera vez juntas, Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo y explotaron las redes La colombiana hizo su octavo show como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. “Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo”, le agradeció la artista británica. Agregar C5N en









Dua Lipa contó junto a Shakira Antología, un clásico de la colombiana, en Madrid. Instagram: Dua Lipa

Shakira sigue de gira por España y en una de sus presentaciones tuvo como artista invitada nada más ni nada menos que a Dua Lipa y sorprendieron a todos sus fanáticos compartiendo por primera vez escenario juntas.

En lo que significó el octavo show, de los 12 en Madrid, la colombiana se dio el lujo de hacer un dúo con la británica cantando juntas un clásico como lo es Antología, en una versión acústica. La artista invitada subió al escenario pasadas las 22:30 en el marco de la gira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Antes de recibirla, Shakira dedicó unas tiernas palabras y destacó el vínculo que ambas han desarrollado. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan”, señaló la barranquillera.

MEU DEUS! Dua Lipa cantando “Antología” com Shakira hoje, em Madrid. https://t.co/WhEPe5FGFp — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) October 3, 2026 Este hit no fue elegido al zar ya que es la misma que Dua Lipa escogió en un concierto que dio en Bogotá en 2025, tal como hizo durante su gira donde en cada país que se presentaba cantaba una canción de un artista o banda importante del lugar donde se presentó.

La tierna dedicatoria de Dua Lipa a Shakira en redes tras su presentación en España Luego de bajarse de los escenarios y compartir un momento juntas, Dua Lipa hizo un tierno posteo dedicada a Shakira agradeciendo la invitación.