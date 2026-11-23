Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, menos de dos semanas después de su renuncia en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración y entró en vigencia de manera inmediata.
El regreso del empresario se produjo luego de una serie de reuniones entre Huang y los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.
La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.
El caso había generado preocupación dentro de la compañía por las posibles implicancias de esos contactos, especialmente por el carácter estratégico de Nvidia en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.
En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.
Mientras tanto, Nvidia confirmó que continuará una investigación interna e independiente sobre los hechos que derivaron en su renuncia. El empresario manifestó su disposición a colaborar con el proceso.
Donald Trump celebró la restitución de Huang
La decisión de restituirlo también llegó después de que Donald Trump manifestara públicamente su respaldo al empresario y reclamara su regreso. El presidente estadounidense había sostenido que su continuidad al frente de Nvidia sería beneficiosa tanto para la firma como para el país.
"Ha tomado la decisión correcta y adecuada. El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", publicó el mandatario.