Nvidia restituyó a Jensen Huang como CEO tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales El directorio de la compañía tecnológica resolvió por unanimidad que el empresario vuelva a ocupar la presidencia y la dirección ejecutiva. Había renunciado el 12 de noviembre, luego de que trascendieran sus vínculos sentimentales con empleadas de la firma y una empresaria china sospechada de espionaje. Por Agregar C5N en









Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, menos de dos semanas después de su renuncia en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración y entró en vigencia de manera inmediata.

El regreso del empresario se produjo luego de una serie de reuniones entre Huang y los integrantes del directorio, que evaluaron su capacidad para volver a conducir una de las compañías más importantes del mercado mundial de inteligencia artificial. Según informó la empresa, también recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que permitió descartar riesgos para la seguridad nacional asociados con su reincorporación.

La salida de Huang se había concretado el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con al menos tres mujeres. Entre ellos figuraba una relación con Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. También se habían conocido relaciones con empleadas de Nvidia.

El caso había generado preocupación dentro de la compañía por las posibles implicancias de esos contactos, especialmente por el carácter estratégico de Nvidia en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial.

En el comunicado oficial, la compañía destacó la capacidad de liderazgo de Huang y aseguró que el directorio considera que es la persona indicada para conducir la empresa. El ejecutivo, por su parte, agradeció la confianza y afirmó que regresa con un compromiso renovado.