Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa, la estrella mundial del pop que este fin de semana agotó localidades en el estadio Monumental, acostumbra interpretar un tema local en cada uno de los países a los que lleva su música. El pasado viernes, durante su primera presentación de la gira Radical Optimism Tour en el país, fue el turno de De música ligera, de Soda Stereo. Ahora, este sábado en lo que fue su último show en la Argentina, volvió a cantar un tema del rock nacional. En esta ocasión, la elección fue Tu misterioso alguien, del dúo Miranda!.

Los miles de fanáticos que este sábado asistieron al estadio Monumental para presenciar el último show de Dua Lipa en el país sabían que la artista cantaría un tema del repertorio nacional. Esto mismo había sucedido el viernes, cuando interpretó el clásico de Soda Stereo. Pero la gran sorpresa de la noche fue cuando los músicos de la británica de origen albanés empezaron a hacer sonar los acordes de Miranda!

Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes de Tu misterioso alguien, con quince años de antigüedad y recientemente relanzado junto a Lali Espósito, el público explotó en una ovación enorme. Los fanáticos se sumaron a los gritos para cantar junto a una de las máximas estrellas del pop mundial, quien realizó un homenaje al género nacional.

De esta manera, Dua Lipa cerró su visita al país de la mejor manera. Durante dos días consecutivos llenó el máximo estadio musical del país para hacer vibrar a su público, en la semana cenó junto a su familia en una parrilla argentina y se llevó el cariño del público local, quien ya está esperando que vuelva a visitarlo.