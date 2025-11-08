9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

La estrella del pop mundial cerró su presentación en el país y, una vez más, volvió a hacer vibrar a su público con una interpretación popular de la música local.

Por
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa, la estrella mundial del pop que este fin de semana agotó localidades en el estadio Monumental, acostumbra interpretar un tema local en cada uno de los países a los que lleva su música. El pasado viernes, durante su primera presentación de la gira Radical Optimism Tour en el país, fue el turno de De música ligera, de Soda Stereo. Ahora, este sábado en lo que fue su último show en la Argentina, volvió a cantar un tema del rock nacional. En esta ocasión, la elección fue Tu misterioso alguien, del dúo Miranda!.

Biden le marcó el terreno a Trump en relación a Argentina
Te puede interesar:

Reapareció Joe Biden y cruzó a Donald Trump por la ayuda a Javier Milei

Los miles de fanáticos que este sábado asistieron al estadio Monumental para presenciar el último show de Dua Lipa en el país sabían que la artista cantaría un tema del repertorio nacional. Esto mismo había sucedido el viernes, cuando interpretó el clásico de Soda Stereo. Pero la gran sorpresa de la noche fue cuando los músicos de la británica de origen albanés empezaron a hacer sonar los acordes de Miranda!

Embed - Agenda de/ Shows on Instagram: "@dualipa sorprendió en su segundo Estadio River Plate cantando TU MISTERIOSO ALGUIEN de @mirandaenvivo (NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES)"
View this post on Instagram

Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes de Tu misterioso alguien, con quince años de antigüedad y recientemente relanzado junto a Lali Espósito, el público explotó en una ovación enorme. Los fanáticos se sumaron a los gritos para cantar junto a una de las máximas estrellas del pop mundial, quien realizó un homenaje al género nacional.

De esta manera, Dua Lipa cerró su visita al país de la mejor manera. Durante dos días consecutivos llenó el máximo estadio musical del país para hacer vibrar a su público, en la semana cenó junto a su familia en una parrilla argentina y se llevó el cariño del público local, quien ya está esperando que vuelva a visitarlo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El parque, ubicado junto a la Ruta Nacional 150, alberga un paisaje geológico extraordinario en La Rioja.

Turismo en Argentina: el parque provincial que tiene restos fósiles de hace 250 millones de años

desembarca en argentina el auto mas rapido del mundo

Desembarca en Argentina el auto más rápido del mundo

Una de las joyas naturales menos exploradas del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: el sitio poco conocido que es un emblema de la Patagonia

Las lluvias se presentarán durante la jornada del viernes. 

Hoy llueve: rige una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Puelches combina naturaleza, tradición gaucha y hospitalidad local.

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene un encanto mágico y rural para pasar un finde

Rating Cero

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

play

Marta Minujín lo hizo de nuevo: montó una espectacular Torre de Pisa de spaghettis en la Noche de los Museos

El ex GH mostró las imágenes de la vivienda prefabricada que se construyó en Córdoba.

El gran gesto de Bautista Mascia, ex Gran Hermano: así avanza la construcción que donó a La Casita Trans

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.
play

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

últimas noticias

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Hace 27 minutos
play
El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

Leyenda viva del tenis: Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

Hace 31 minutos
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Hace 43 minutos
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Hace 45 minutos
play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Hace 1 hora