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22 de junio de 2026 Inicio

Un lujo: Shakira, presente en el partido entre la Selección argentina y Austria

La actriz colombiana estuvo en los palcos del AT&T Stadium en Dallas junto a sus hijos e inmediatamente se hizo viral.

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Shakira viendo a Messi.

Shakira viendo a Messi.

La colombiana Shakira fue grabada mientras disfrutaba del partido entre la Selección argentina y Austria en el palco del AT&T Stadium en Dallas junto a su hijo más grande. Cabe destacar que había sido una de las cantantes que se presentó en el show apertura.

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La artista asistió al encuentro junto a su hijo mayor, Milan Piqué Mebarak, y su aparición no tardó en generar repercusión entre los espectadores que seguían la transmisión. Desde la tribuna, ambos siguieron de cerca las acciones del partido entre risas.

Su presencia en el estadio captó rápidamente la atención. Con un estilo informal, su pelo rubio suelto tal y como estuvo días anteriores, y anteojos blancos. Fue enfocada en varias oportunidades por las cámaras mientras compartía la jornada junto a Milan.

Video: el emotivo desahogo de Messi tras el golazo frente a Austria

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