Un lujo: Shakira, presente en el partido entre la Selección argentina y Austria La actriz colombiana estuvo en los palcos del AT&T Stadium en Dallas junto a sus hijos e inmediatamente se hizo viral. Por Agregar C5N en









Shakira viendo a Messi.

La colombiana Shakira fue grabada mientras disfrutaba del partido entre la Selección argentina y Austria en el palco del AT&T Stadium en Dallas junto a su hijo más grande. Cabe destacar que había sido una de las cantantes que se presentó en el show apertura.

La artista asistió al encuentro junto a su hijo mayor, Milan Piqué Mebarak, y su aparición no tardó en generar repercusión entre los espectadores que seguían la transmisión. Desde la tribuna, ambos siguieron de cerca las acciones del partido entre risas.

Su presencia en el estadio captó rápidamente la atención. Con un estilo informal, su pelo rubio suelto tal y como estuvo días anteriores, y anteojos blancos. Fue enfocada en varias oportunidades por las cámaras mientras compartía la jornada junto a Milan.

a Shakira se ajeitando e o filho dela sufocando tadinha kkkkk pic.twitter.com/BgpWtWTGBZ — hitz (@hitzmode) June 22, 2026 Video: el emotivo desahogo de Messi tras el golazo frente a Austria ¡¡¡LO GRITÓ CON BRONCA!!! ¡¡GOL DE LEO MESSI ANTE AUSTRIA PARA CONVERTIRSE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!!#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yPJiItgBay — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026