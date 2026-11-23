El secreto mejor guardado de Marvel que se reveló en el tráiler final de Avengers: Doomsday La película, que llegará a todas las salas de Argentina el próximo 16 de diciembre, contará con los esperados de Chris Evans como el Capitán América y de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, pero Marvel tenía una carta más guardada debajo de la manga. ¿De qué se trata y cómo puede impactar en la saga? Agregar C5N en









El Capitán América tendrá un hijo en esta nueva entrega de Avengers. Captura

Marvel Studios dejó para su avance definitivo una de las revelaciones más comentadas de Avengers: Doomsday: Steve Rogers formó una familia y tiene un hijo con Peggy Carter. La escena, que el estudio guardó bajo siete llaves hasta ahora, parte de la decisión de Rogers de armar una vida junto a la agente Carter y anticipa que el Capitán América vivió varios años de felicidad antes de que lo encontraran los Cuatro Fantásticos. Según las imágenes, él y Peggy, interpretada por Hayley Atwell, viven juntos y crían a un hijo adolescente.

El tráiler incluye un diálogo entre la pareja, escena en la que ambos hablan de la mentira que le contaron a su hijo, un detalle que sugiere que el chico desconoce parte de su historia familiar. Marvel no reveló quién es el joven, cómo se llama ni quién lo interpreta, y por ahora todo lo que se sabe surge de esos pocos segundos de metraje.

El tráiler final pone a Steve Rogers en el medio de todo y lo muestra reuniéndose con los Cuatro Fantásticos, que bajan a reclutarlo para advertir a otros universos sobre lo que se viene. Hay un segundo motivo por el que el hallazgo importa: el tráiler sugiere que los viajes en el tiempo y las incursiones de los héroes en Endgame desencadenan el caos multiversal de esta película. En ese marco, la vida de Rogers junto a Peggy podría ser una de las piezas que explican cómo se rompió el equilibrio entre las realidades.

La película, dirigida por Anthony y Joe Russo, cierra la Saga del Multiverso y enlaza con Secret Wars, prevista para diciembre de 2027. En ese contexto, un Capitán América con familia abre preguntas sobre su destino, el de su hijo y el papel del hijo en la batalla final. El propio estudio alimentó las dudas: Kevin Feige confirmó que el elenco es más grande del que se reveló oficialmente.