Marvel Studios dejó para su avance definitivo una de las revelaciones más comentadas de Avengers: Doomsday: Steve Rogers formó una familia y tiene un hijo con Peggy Carter. La escena, que el estudio guardó bajo siete llaves hasta ahora, parte de la decisión de Rogers de armar una vida junto a la agente Carter y anticipa que el Capitán América vivió varios años de felicidad antes de que lo encontraran los Cuatro Fantásticos. Según las imágenes, él y Peggy, interpretada por Hayley Atwell, viven juntos y crían a un hijo adolescente.
El tráiler incluye un diálogo entre la pareja, escena en la que ambos hablan de la mentira que le contaron a su hijo, un detalle que sugiere que el chico desconoce parte de su historia familiar. Marvel no reveló quién es el joven, cómo se llama ni quién lo interpreta, y por ahora todo lo que se sabe surge de esos pocos segundos de metraje.
El tráiler final pone a Steve Rogers en el medio de todo y lo muestra reuniéndose con los Cuatro Fantásticos, que bajan a reclutarlo para advertir a otros universos sobre lo que se viene. Hay un segundo motivo por el que el hallazgo importa: el tráiler sugiere que los viajes en el tiempo y las incursiones de los héroes en Endgame desencadenan el caos multiversal de esta película. En ese marco, la vida de Rogers junto a Peggy podría ser una de las piezas que explican cómo se rompió el equilibrio entre las realidades.
La película, dirigida por Anthony y Joe Russo, cierra la Saga del Multiverso y enlaza con Secret Wars, prevista para diciembre de 2027. En ese contexto, un Capitán América con familia abre preguntas sobre su destino, el de su hijo y el papel del hijo en la batalla final. El propio estudio alimentó las dudas: Kevin Feige confirmó que el elenco es más grande del que se reveló oficialmente.