Shakira lanzará una versión en español de Dai Dai, la canción del Mundial 2026: cuándo se estrenará

La cantante habló sobre la repercusión del himno de la Copa del Mundo. “Significa muchísimo para mí. Me emociona cómo la gente reacciona a la canción; ya estamos en el Top 5 global”, reconoció la artista colombiana.

A días de haber iniciado el Mundial 2026, Shakira confirmó que lanzará una versión en español de la canción Dai Dai , el hit que canta junto a Burna Boy. El estreno será este martes durante la segunda presentación de Colombia .

La cantante, que estuvo presente en la victoria de Argentina y Australia , anticipó que la nueva reversión del himno de la competencia mundialista será este martes cuando la Selección colombiana frente a República Democrática del Congo desde las 23 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo K.

A través de las redes de Telemundo, a la artista de Barranquilla se la ve feliz con la noticia en lo que será un momento muy especial para ella: “ Voy a sacar Dai Dai en español y no solo eso, sino que lo voy a estrenar durante el partido de Colombia. Significa muchísimo. Esa es la sorpresa que les tenía”.

En esa línea, celebró y agradeció el éxito que está logrando en todo el mundo con la canción para esta Copa del Mundo: “Me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai. Ya estamos en el Top 5 Global. Ahora con Dai Dai estoy recibiendo tantas satisfacciones; es algo que me emociona muchísimo ”.

Por otro lado, consultada por qué es lo que la emociona de este Mundial 2026, aseguró que son “tantas cosas” e hizo mención a su Selección, “cómo lo está haciendo Lucho Díaz”, en referencia del delantero y destacó la actuación de Lionel Messi, tras concretar dos goles contra Austria y llevarse un nuevo título a su larga trayectoria como futbolista: " Cómo, que casi a sus 40 años, es el mayor goleador de la historia de los mundiales”.

Esta versión en español, será la tercera ya que el pasado 12 de junio, los dos artistas publicaron en sus canales oficiales de YouTube el remix versión electrónica de la agrupación Clean Bandit y la original junto a Burna Boy.

¿Era ella? El inesperado comentario de los bailarines que estuvieron con Shakira en el Mundial 2026

Tras su participación en la apertura del Mundial 2026, Shakira quedó en el centro del debate por la presentación en el Estadio Azteca, ya que en las redes sociales se preguntaron si era ella o una doble. Ahora, los bailarines mexicanos que actuaron el jueves 11 de junio dieron su versión.

Los bailarines de la coreo de la barranquillera salieron al cruce de estas opiniones de forma contundente: "Se los podemos confirmar". Después de las repercusiones que dejó la actuación de la intérprete en el escenario, decidieron contar cómo fue el detrás de escena.

"¿Qué pedo con la gente que está diciendo que no era Shakira la de la inauguración del Mundial? Para los que están diciendo que no era ella, nosotros se los podemos confirmar 100% que sí era. Nosotros bailamos con ella en la inauguración", subrayaron en sus cuentas oficiales.

Los artistas dijeron que tienen registros personales con Shakira antes de salir a la cancha y desmintieron los rumores de que hizo playback o que actuó con desgano. Por el contrario, resaltaron que "se la rifó, lo hizo increíble y ensayó muchísimo para esto". Llamaron a "no desmerecer su trabajo" en una noche que fue una de las más importantes de la famosa.