El hecho se dio durante la noche del domingo, cuando se estaba celebrando el 154° aniversario de la ciudad y se preparaba para arrancar un show musical. Hasta el momento, se registraron siete personas heridas, una de ellas de gravedad.

La explosión en Ezpeleta durante los festejos por el 154° aniversario de la ciudad dejó un saldo de siete personas heridas y ahora trascendió el video del momento exacto en que se desató el caos en el lugar.

El cuerpo de Bomberos llevó a cabo esta mañana los primeros peritajes en el lugar para lograr determinar dónde ocurrió la explosión seguida de incendio y qué fue lo que provocó el incidente. Por el momento, según trascendió Nahuel Aguilar, empleado del local de comidas, estaba manipulando una garrafa para cambiarla y eso habría producido la explosión.

Si bien las primeras imágenes que trascendieron en las redes sociales son cuando ya se veía el local y la zona completamente destruida por el incidente y cuando la voz del evento pedía que evacuaran el lugar, ahora trascendió el momento exacto en que se dio.

De acuerdo a los testigos, cerca de las 22:30 del domingo, minutos antes que se subiera el grupo musical Los Leales al escenario se escuchó un estruendo fuerte. En el nuevo video, el canal de YouTube Sin Nafta estaba trasmitiendo el evento y mostraron que todo estaba desarrollándose con normalidad y en un entorno familiar, con niños, hasta que de repente se escucha el estruendo y la ruptura de los vidrios del local de comidas.

En la breve filmación también se notan los gritos de desesperación de los vecinos, corridas y cara de pánico y miedo . Mientras que otra persona intenta alegar a las personas del lugar peligroso para tratar de resguardarlos.

ASÍ FUE EL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN EN EZPELETA



El momento en que explotó el local de comidas en el Aniversario de Ezpeleta.



Hay 8 personas heridas, una de gravedad.



Ocurrió mientras se desarrollaban los festejos por el aniversario de la localidad.



Se asegura que… pic.twitter.com/ZYwJJ70ASs — La Noticia de Quilmes (@CanalQuilmes) November 23, 2026

Explosión en Ezpeleta: detalles de los heridos

Por el momento, en total se detectaron siete personas heridas, una de ellos, el empleado del local de comidas, Nahuel Aguiar de 32 años, quien se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Quilmes luego de sufrir quemaduras en casi el 50% de su cuerpo y los médicos evalúan su traslado a un centro de mayor complejidad.

Entre otras de las personas heridas también se encuentra Morena Anael Quinteros, de 19 años, quien presentó quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho. También se encuentra internada en el Hospital de Quilmes.

Leandro Hernán Quinteros sufrió una herida cortante en la pierna izquierda y lesiones leves, mientras que Victoria Valensuela, de 22 años, presentó lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular, un corte en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa.

También hay una niña de 11 años que fue trasladada por sus padres al hospital por una lesión cortante en el cuero cabelludo. Otra vecina, identificada como Vanesa Mabel Pucheta, fue asistida en el lugar por un leve zumbido en el oído y no requirió traslado, sumado a Margarita Isabel Gutiérrez, de 73 años, que fue derivada a la Clínica Santa Clara para su evaluación médica.