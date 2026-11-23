Avengers: Doomsday estrenó su tráiler final: uno por uno, todos los superhéroes que aparecen en pantalla El Universo Cinematográfico de Marvel sumará lo que, hasta ahora, promete ser la entrega más ambiciosa de la saga, con la mayor cantidad de personajes en una misma película. Uno por uno, la larga lista de actores y sus respectivos roles en la quinta entrega de la exitosa serie. Agregar C5N en









Thor, protagonizado por Chris Hemsworth, es el hilo conductor del tráiler.

Marvel Studios presentó el avance definitivo de Avengers: Doomsday, la película que reúne a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men frente a la amenaza del Doctor Doom. El video, de más de tres minutos de duración, anticipa la batalla final entre universos y confirma que el estreno en Argentina será el miércoles 16 de diciembre. Desde la tarde de este lunes, los fanáticos revisan cada escena para identificar a todos los personajes que aparecen.

Uno de los puntos más destacados es el lugar que ocupa el Capitán América, protagonizado nuevamente por Chris Evans. El tráiler pone a Steve Rogers en el medio de todo y lo muestra reuniéndose con los Cuatro Fantásticos. A su lado aparece Hayley Atwell como Peggy Carter. Según las imágenes, viven juntos y están criando a un hijo adolescente.

El otro gran regreso es el de Robert Downey Jr., que dejó atrás a Tony Stark para meterse en la piel de Victor von Doom, el principal antagonista de la película. Su sola presencia en el rol de villano alcanzó para movilizar las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la decisión de Marvel de volver a contar con el actor, aunque en un papel completamente distinto.

El avance también confirma que los X-Men ya forman parte de la contienda. Cíclope, interpretado por James Marsden, encabeza a los mutantes en el enfrentamiento contra Doom, en una escena que reúne por primera vez en acción a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los héroes de Charles Xavier.

La película está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, los mismos responsables de Infinity War y Endgame, y servirá de antesala de Avengers: Secret Wars, el desenlace de esta etapa de la franquicia, prevista para diciembre de 2027.

Todos los superhéroes que aparecen en el tráiler de Avengers: Doomsday Los Cuatro Fantásticos : Pedro Pascal, como Mister Fantastic , Vanessa Kirby como la Mujer Invisible , Joseph Quinn como la Antorcha Humana , y Ebon Moss-Bachrach como La Mole .

: Pedro Pascal, como , Vanessa Kirby como la , Joseph Quinn como la , y Ebon Moss-Bachrach como . Los X-Men : James Marsden vuelve como Cíclope , que lidera a los X-Men y lanza el grito de batalla "To me, my X-Men". Lo acompañan: Patrick Stewart, como el Profesor Xavier , Ian McKellen, como Magneto , Kelsey Grammer, como Bestia , Rebecca Romijn, como Mística , Alan Cumming, como Nightcrawler y Channing Tatum, como Gambito .

: James Marsden vuelve como , que lidera a los X-Men y lanza el grito de batalla "To me, my X-Men". Lo acompañan: Patrick Stewart, como el , Ian McKellen, como , Kelsey Grammer, como , Rebecca Romijn, como , Alan Cumming, como y Channing Tatum, como . Los nuevos Avengers: Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie), Yelena Belova (Florence Pugh), Thor (Chris Hemsworth), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Loki (Tom Hiddleston), Ant-Man (Paul Rudd), Shang-Chi (Simu Liu) y Shuri/Black Panther (Letita Wright). El tráiler completo de Avengers: Doomsday