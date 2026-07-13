¿Nuevo romance? Vinculan a un futbolista de la Selección Argentina con una influencer Las imágenes compartidas tras la victoria ante Suiza alimentaron las versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre un jugador de la Scaloneta y una famosa de redes. Agregar C5N en









Un presunto amorío entre una modelo conocida en el ámbito digital y un jugador de la Albiceleste volvió generar curiosidad.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer 3-1 a Suiza en el alargue, dejó mucho más que un análisis futbolístico. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza en las redes sociales un rumor que involucra al delantero José Manuel "Flaco" López y a la influencer mendocina Clara Cremaschi, luego de que ambos aparecieran juntos en distintas imágenes tras el encuentro disputado en Kansas City.

El delantero de Palmeiras, que ingresó durante la prórroga y asistió a Julián Álvarez en el gol que encaminó la clasificación argentina, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Sin embargo, una vez finalizado el partido, las cámaras y las publicaciones en redes sociales también comenzaron a enfocarse en su cercanía con la joven creadora de contenido, quien asistió al estadio luciendo la camiseta argentina con el número 21 y el apellido López estampado en la espalda.

Las fotografías difundidas muestran a ambos abrazados y sonrientes, mientras que usuarios de TikTok, Instagram y X comenzaron rápidamente a especular con un posible vínculo sentimental. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación, por lo que toda la información disponible se basa en imágenes compartidas y en las interpretaciones que realizaron los seguidores en redes sociales.

La historia de Instagram de Clari al momento del debut mundialista del Flaco López. Instagram @clari_cremaschi Las declaraciones posteriores al partido del propio futbolista estuvieron exclusivamente centradas en el aspecto deportivo. "La vida te sorprende. Hace algunos meses no soñaba con estar acá. Ahora pude jugar y dar una asistencia. Es un sueño que estoy viviendo", expresó López luego del triunfo sobre Suiza.

Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni destacó su rendimiento al asegurar que "entró muy bien", valorando el impacto que tuvo el delantero en los minutos decisivos del encuentro. Ninguno hizo referencia a los rumores sentimentales.

Quién es Clara Cremaschi, la influencer que vinculan con el Flaco López Clara Cremaschi es una influencer, modelo y creadora de contenido nacida en San Martín, Mendoza, que logró construir una importante comunidad digital desde que comenzó a publicar videos en TikTok durante 2021. Su contenido está enfocado en bailes, humor, tendencias, lifestyle y campañas con distintas marcas, convirtiéndose en una de las jóvenes figuras más reconocidas de las redes sociales argentinas. Actualmente reúne más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 750 mil en Instagram, plataformas donde comparte viajes, sesiones fotográficas, colaboraciones comerciales y momentos de su vida cotidiana. En los últimos días ganó aún más visibilidad luego de aparecer alentando exclusivamente a López durante el encuentro de la Selección frente a Suiza. La foto del Flaco López y Clari Cremaschi. Según trascendió, días antes del partido la influencer había manifestado en sus redes que buscaba conseguir entradas para asistir al encuentro de la Scaloneta. Finalmente estuvo presente en el estadio, donde fue fotografiada con la camiseta personalizada del delantero y posteriormente apareció junto al futbolista en imágenes que rápidamente se viralizaron y alimentaron las versiones de un posible romance.