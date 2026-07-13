13 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de julio

El oficial minorista opera en Banco Nación a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, luego de una semana corta con impulso alcista.

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El dólar oficial vuelve al ruedo tras otra semana al alza.

El dólar oficial vuelve al ruedo tras otra semana al alza.

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El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, después de una semana atravesada por una racha alcista que se frenó el miércoles, previo al feriado por el Día de la Independencia.

El dólar oficial viene de una racha alcista.
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Después de varios meses de relativa estabilidad cambiaria, el mercado corrigió al alza sus proyecciones y espera que el tipo de cambio muestre un recorrido más dinámico durante la segunda mitad del año. Por el momento, los analistas no anticipan un salto abrupto, sino un deslizamiento gradual condicionado por la oferta de divisas, la demanda de cobertura y la estrategia del Banco Central.

El pasado lunes, el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

En este marco, el Fondo Monetario Internacional respaldó el plan económico del Gobierno y puso en valor el proyecto de reforma del Carta Orgánica del Banco Central. La vocera del organismo aseguró que el plan brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda.

El dólar oficial comienza una corrección al alza.

El dólar oficial comienza una corrección al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.582,19, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.529,66.

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