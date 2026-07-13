Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de julio

El dólar oficial vuelve al ruedo tras otra semana al alza. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, después de una semana atravesada por una racha alcista que se frenó el miércoles, previo al feriado por el Día de la Independencia.

Después de varios meses de relativa estabilidad cambiaria, el mercado corrigió al alza sus proyecciones y espera que el tipo de cambio muestre un recorrido más dinámico durante la segunda mitad del año. Por el momento, los analistas no anticipan un salto abrupto, sino un deslizamiento gradual condicionado por la oferta de divisas, la demanda de cobertura y la estrategia del Banco Central.

El pasado lunes, el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

En este marco, el Fondo Monetario Internacional respaldó el plan económico del Gobierno y puso en valor el proyecto de reforma del Carta Orgánica del Banco Central. La vocera del organismo aseguró que el plan brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda.

El dólar oficial comienza una corrección al alza. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.