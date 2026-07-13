El mensaje de Liam Gallagher en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra: "Es duro amar a Argentina y..." Asiduo usuario de las redes sociales, el cantante de Oasis respondió a una usuaria en X y volvió a generar repercusión entre los hinchas argentinos por un posteo relacionado con el encuentro de semifinales del Mundial. ¿Va con la Scaloneta o con su país? Agregar C5N en









Liam Gallagher ya a había hablado en la previa de Inglaterra vs. México y ahora se refirió al cruce con Argentina.

El próximo miércoles la Selección argentina e Inglaterra jugarán por las semifinales del Mundial 2026 y el cantante de Oasis, Liam Gallagher, fanático del fútbol y Argentina, se pronunció al respecto de lo que será el duro duelo, en busca del pase a la final.

Asiduo de las redes sociales, el músico inglés siempre suele mostrar su admiración por el público y pueblo argentino y esta vez opinó sobre lo que será el choque por la Copa del Mundo, y que será el primero de Lionel Messi contra los ingleses en su carrera vistiendo la camiseta celeste y blanca.

Uno de los líderes de Oasis, que había tenido un cruce en redes con el cantan de Maná también por el duelo ante México por los octavos de final, ahora le contestó a una usuaria de X quien consideró que “es duro estar aquí en britpoptwt y no querer que gane Inglaterra”.

Utilizando la misma frase el compositor le respondió: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Dejando en claro, nuevamente el amor que tiene con el público argentino y que sin dudas será difícil vivir el duelo atravesado de sentimientos diversos.

Li X La predicción de Liam Gallagher sobre Inglaterra en el Mundial 2026 Pese a que habitualmente muestra su cariño por Argentina, Liam Gallagher ya lanzó su predicción de quién ganará el Mundial 2026, en sus redes sociales.