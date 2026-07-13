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Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

El exdelantero apuntó con dureza contra el influencer estadounidense tras sus provocaciones durante el Mundial 2026.

El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

El exfutbolista Maxi López protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas horas del Mundial 2026 al apuntar con dureza contra el streamer y youtuber estadounidense IShowSpeed, conocido mundialmente como Speed, luego de que el creador de contenidos volviera a alentar al rival de la Selección argentina en el partido frente a Suiza.

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El exfutbolista, que forma parte de la cobertura de Telefe durante la Copa del Mundo, reaccionó frente a las cámaras tras el triunfo argentino por 3-1 y dejó una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Acompañado por Claudio "Turco" Husaín y Sofi Martínez, Maxi López miró directamente a cámara y lanzó un mensaje dirigido a Speed: "Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche". Lejos de bajar el tono, el exdelantero redobló la apuesta con otra frase que generó un fuerte impacto mediático: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo".

Maxi López es parte de la cobertura mundialista de Telefe.

Maxi López es parte de la cobertura mundialista de Telefe.

El episodio se produjo después de que Speed volviera a aparecer en las tribunas con actitudes desafiantes hacia los hinchas argentinos. Durante el campeonato asistió a numerosos encuentros de la Scaloneta utilizando camisetas de los equipos rivales o manifestando públicamente su deseo de que Argentina quedara eliminada.

En las redes sociales, esa conducta alimentó el mote de "mufa", un apodo que el propio streamer terminó utilizando para generar mayor repercusión y alimentar su personaje frente a millones de seguidores. Sin embargo, la estrategia volvió a fallar. La victoria argentina dejó sin efecto el intento de "lechucear" y el posteo posterior de Speed se llenó de comentarios de fanáticos argentinos que celebraron el resultado y respondieron a sus provocaciones.

Quién es Speed, el youtuber estadounidense fanático de Cristiano Ronaldo

IShowSpeed, conocido simplemente como Speed, es uno de los creadores de contenido más populares del mundo. El estadounidense construyó una comunidad de más de 50 millones de seguidores gracias a sus transmisiones en vivo, videos de entretenimiento y reacciones vinculadas principalmente al fútbol y los videojuegos. Su figura creció de manera exponencial por su personalidad explosiva y por protagonizar situaciones virales en prácticamente cada evento deportivo al que asiste.

Uno de los rasgos más característicos del influencer es su declarada admiración por Cristiano Ronaldo. En reiteradas oportunidades manifestó su fanatismo por el astro portugués y, durante el Mundial 2026, aprovechó esa rivalidad futbolística para provocar constantemente a los simpatizantes argentinos y, especialmente, a los seguidores de Lionel Messi. Esa postura convirtió cada una de sus apariciones en un foco de atención dentro y fuera de los estadios.

Speed es fanático de Cristiano Ronaldo.

Speed es fanático de Cristiano Ronaldo.

Las polémicas no comenzaron ante Suiza. Durante el encuentro frente a Egipto, Speed intentó distraer a Lionel Messi mientras ejecutaba un penal y, posteriormente, llegó a atribuirse en tono provocador la responsabilidad por el remate fallado del capitán argentino. Ese episodio incrementó las críticas hacia el streamer y consolidó su imagen como uno de los personajes más controvertidos que dejó el Mundial entre los fanáticos argentinos.

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