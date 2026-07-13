El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal, que incluye los segmentos de generación, transporte y distribución de energía. Así, estableció la misma fecha de vencimiento que ya regía para el transporte y la distribución de gas natural.
La medida se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todos sus ministros.
El Ejecutivo justificó la medida en la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que afectan la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
La declaración de emergencia energética fue declarada en 2023 y posteriormente prorrogada por los decretos 1023/24 y 370/25, y ahora se equipara su vigencia al plazo ya dispuesto para los sectores de transporte y distribución de gas natural.
La disposición se fundamenta en la necesidad de coordinar ambos sistemas, dada la interdependencia operativa y económica, ya que el gas natural continúa siendo un insumo crítico para la generación térmica de electricidad.