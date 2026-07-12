"Mi gran compañera": Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel

Tras el triunfo de la Scaloneta ante Suiza y conseguir su pasaje directo a la semifinal contra Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul habló con la prensa y, con las emociones a flor de piel, se mostró conmovido al referirse al apoyo de su pareja Tini Stoessel. “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”, expresó.
La artista argentina volvió a decir presente en esta Copa del Mundo y se la vio junto a su familia alentando a la Selección Argentina. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, el futbolista agradeció el apoyo de su compañera y dijo: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”.
“Es una gran mujer, mi gran compañera…”, completó su declaración, visiblemente emocionado. En este contexto, durante la última semana, Tini subió a sus redes varias postales desde Estados Unidos, donde se la vio junto a De Paul festejando los triunfos y metiendo unos días de descanso.
En pleno festejo, la artista argentina compartió en sus historias una foto del volante, todavía con la camiseta albiceleste, celebrando la clasificación con toda la garra y la mirada encendida. Esa imagen se transformó en su propio grito de amor.
Sobre la postal, la cantante clavó un mensaje corto y al ángulo: “Te amo, mi amor”. Y como si buscara unir la pareja con la camiseta, sumó otra dedicatoria que sonó como canto de hinchada: “Te amo, Argentina”, con un corazón blanco y la bandera celeste y blanca.
El video de Tini Stoessel con Bautista, el hijo menor de Rodrigo, en la tribuna
En las últimas horas se viralizó un tierno video de Tini Stoessel junto a Bautista, el hijo menor que Rodrigo De Paul tuvo con su expareja, Camila Homs.
En las imágenes se puede ver a la cantante visiblemente emocionada tras el triunfo. Mientras sostiene de los brazos al pequeño Bautista, y ambos saludan con entusiasmo a Rodrigo, que celebraba la victoria desde el campo de juego.
El gesto no tardó en enternecer a los usuarios en las redes sociales, donde el video se volvió viral y revela la buena relación de la cantante con los menores.