"Mi gran compañera": Rodrigo de Paul se emocionó al hablar de Tini Stoessel El futbolista realizó declaraciones post partido ante Suiza y fue consultado por su relación con la artista pop, quien se volvió a hacer presente en Kansas para alentarlo y acompañar a la Selección argentina. Agregar C5N en









Tini y De Paul comenzaron a salir a fines de 2021 y blanquearon su romance en abril de 2022.

Tras el triunfo de la Scaloneta ante Suiza y conseguir su pasaje directo a la semifinal contra Inglaterra por la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul habló con la prensa y, con las emociones a flor de piel, se mostró conmovido al referirse al apoyo de su pareja Tini Stoessel. “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”, expresó.

La artista argentina volvió a decir presente en esta Copa del Mundo y se la vio junto a su familia alentando a la Selección Argentina. En diálogo con Cadena 3 de Córdoba, el futbolista agradeció el apoyo de su compañera y dijo: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”.

“Es una gran mujer, mi gran compañera…”, completó su declaración, visiblemente emocionado. En este contexto, durante la última semana, Tini subió a sus redes varias postales desde Estados Unidos, donde se la vio junto a De Paul festejando los triunfos y metiendo unos días de descanso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @radioverdadvilladolores En pleno festejo, la artista argentina compartió en sus historias una foto del volante, todavía con la camiseta albiceleste, celebrando la clasificación con toda la garra y la mirada encendida. Esa imagen se transformó en su propio grito de amor.

Sobre la postal, la cantante clavó un mensaje corto y al ángulo: “Te amo, mi amor”. Y como si buscara unir la pareja con la camiseta, sumó otra dedicatoria que sonó como canto de hinchada: “Te amo, Argentina”, con un corazón blanco y la bandera celeste y blanca.