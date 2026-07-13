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Dolor en Hollywood: murió el protagonista de Jurassic Park

Los allegados del actor anunciaron que el fallecimiento fue "repentino e inesperado" y señalaron que "estuvo rodeado de su familia" y "partió con la dignidad que caracterizó toda su vida".

Sam Neill protagonizó Jurassic Park

Sam Neill protagonizó Jurassic Park, de Steven Spielberg, en 1993.

Universal Pictures

El actor Sam Neill, reconocido por su trabajo en la franquicia Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, falleció este lunes a los 78 años en Sídney, Australia, según informó la familia en una publicación en sus redes sociales.

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En el mensaje, sus allegados confirmaron que la muerte fue "repentina e inesperada" y pidió privacidad mientras atravesaban el duelo. También señaló que Neill "estuvo rodeado de su familia" y "murió con la dignidad que caracterizó toda su vida".

En 2023, Neill reveló en sus memorias Did I Ever Tell You About This? que recibió quimioterapia durante un año tras ser diagnosticado con etapa tres de linfoma T angioinmunoblástico en 2022. Para cuando el libro se publicó, su cáncer estaba en remisión, pero continuó con quimioterapia mensual el resto de su vida.

El actor también contó que firmó un contrato con una farmacéutica: si seguía vivo después de cuatro meses, el tratamiento sería gratuito. "No tengo miedo de morir, pero me molestaría", expresó Neill a The Guardian en 2023. “Me gustaría otra década o dos”.

Al respecto, sus familiares enfatizaron: "La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer". Hasta el momento, el entorno íntimo prefirió no revelar de forma pública las causas específicas detrás del fallecimiento.

Nacido en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Neill forjó una prolífica carrera de más de cuatro décadas en el cine y la televisión. Si bien la consagración absoluta le llegó en 1993 de la mano de Steven Spielberg en el icónico filme de dinosaurios, también brilló en producciones aclamadas como The Piano, el largometraje de terror Event Horizon y, en la pantalla chica, encarnando al implacable inspector Chester Campbell en el éxito británico Peaky Blinders. Su carisma y talento dejan una marca indeleble en la industria de Hollywood.

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