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13 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 y dónde verlo

El trascendental cruce que definirá al segundo finalista de la máxima cita del fútbol internacional ya tiene su cronograma confirmado.

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La agenda para seguir el encuentro de semifinales.

La agenda para seguir el encuentro de semifinales.

El choque entre la Selección argentina y su par de Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 paraliza por completo al país. La Scaloneta vuelve a verse las caras con un rival histórico, que despierta las fibras más íntimas del hincha argentino. Con el recuerdo latente de las viejas épocas mundialistas, el equipo nacional salta a la cancha con la gran ilusión de defender la corona y meterse nuevamente en la final del mundo.

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La Albiceleste asume este compromiso con la templanza que le da su chapa de campeona defensora. El plantel conducido por Lionel Scaloni llega en su punto máximo de madurez futbolística y emocional. Tras superar cruces durísimos en las fases previas, el combinado nacional buscará adueñarse de la pelota y apelar a la jerarquía de sus figuras para quebrar la resistencia británica.

Por el lado de los Tres Leones, el conjunto inglés se planta en esta semifinal con sed de revancha histórica y un plantel plagado de estrellas de la Premier League. Los británicos vienen mostrando altibajos en el torneo. Con una generación joven pero acostumbrada a las grandes citas europeas, Inglaterra sabe que tiene la oportunidad perfecta para cortar su sequía.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

El esperado duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 ya tiene su cronograma completamente definido para que nadie se pierda este cruce histórico. Los fanáticos de la Albiceleste deberán agendar el próximo miércoles 15 de julio, día en el que la pelota empezará a rodar a partir de las 16 horas. El encuentro se disputará en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, un escenario que lucirá colmado por miles de hinchas que agotaron las entradas para presenciar otra batalla épica.

Cómo ver en vivo a Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

Para seguir en vivo esta histórica semifinal, los hinchas contarán con una amplia variedad de opciones en la televisión de nuestro país. El encuentro se podrá sintonizar de forma gratuita en televisión abierta a través de las pantallas de Telefe y la TV Publica. Asimismo, para quienes prefieran hacerlo por una señal por cable, el compromiso estará disponible mediante las señales tradicionales de TyC Sports y DSports.

En lo que respecta a las plataformas digitales, el cruce que paralizará al territorio nacional ofrecerá diversas alternativas para seguirlo desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV. Los usuarios podrán acceder a la transmisión online por medio de las plataformas de los cableoperadores como DGO, Flow y la aplicación Mi Telefe. Además, el partido también se emitirá en vivo a través de los servicios de streaming pagos de Disney+ Premium y Paramount+, garantizando una cobertura total para alentar a la Albiceleste.

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