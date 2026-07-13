Mac Allister rompió el misterio y reveló cómo nació el baile que hizo para celebrar su gol ante Suiza

El mediocampista relató que la idea surgió cuando su pareja le envió un video con la coreografía.

Alexis Mac Allister despejó todas las dudas sobre el origen del particular festejo que realizó luego de convertir el primer gol de la Selección argentina en la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista sorprendió a todos con una coreografía inspirada en TikTok que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Según explicó el propio futbolista, todo se originó a partir de una apuesta divertida que mantenía con su compañero Nicolás González . Lejos de tratarse de una celebración improvisada en el momento, el baile tenía una historia previa que se vincula con la concentración del plantel durante el Mundial.

El mediocampista relató que la idea surgió cuando su pareja le envió un video con la coreografía a través de TikTok, contenido que luego compartió con el lateral y extremo. Ambos quedaron tan divertidos con el paso a paso que decidieron acordar que si alguno llegaba a convertir un gol en el torneo, debía repetir esa misma coreografía frente al estadio.

Mac Allister recordó ese pacto con humor y contó los detalles del origen del baile : "El bailcito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos 'tenemos que hacerlo'".

Cuando llegó el momento de abrir el marcador ante Suiza, el volante no dudó en cumplir con lo pactado, aunque reconoció entre risas que la ejecución no fue exactamente la esperada: "No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió".

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Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Luego de la clasificación conseguida ante Suiza, la Selección argentina ya conoce fecha y horario para su próximo desafío. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16 horas, en un cruce que definirá un lugar en la final del Mundial 2026. El escenario elegido para el partido es el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta.

En cuanto a la cobertura televisiva, el encuentro podrá seguirse en vivo en la Argentina y en gran parte del mundo a través de TyC Sports, disponible en el canal 22 (SD) y 101 (HD) de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro, y 105 (HD) de Claro TV. Para quienes prefieran la transmisión online, la señal también estará disponible a través de TyC Sports Play, ingresando a play.tycsports.com, previo registro gratuito y vinculación con la cuenta del cableoperador correspondiente.

Además de esta alternativa, el partido también podrá verse por Disney+ Plan Premium, plataforma que ofrece la señal de ESPN con cobertura para Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Perú.