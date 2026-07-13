Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

El Mundial 2026 sirvió como una pantalla inmejorable para aquellos combinados que llegaban en silencio, un tren que la selección de Cabo Verde no dejó pasar. El conjunto africano rompió todos los esquemas al meterse en la ronda de eliminación directa y vender muy cara su derrota frente a Argentina , a la que arrastró hasta el tiempo suplementario en la llave de 16avos de final.

Esa gran exposición colectiva revalorizó las carreras de varios de sus integrantes, permitiéndoles dar un salto definitivo en el mercado de pases . El caso más claro es el de Jovane Cabral , un volante creativo con amplia experiencia en Europa que venía negociando con el pase en su poder desde el 30 de junio y que finalmente resolvió su futuro al estampar la firma con Gremio por una temporada y media .

La llegada del futbolista fue ratificada por el técnico del equipo de Porto Alegre, Luís Castro , quien busca jerarquía para encarar la fase decisiva de la Copa Sudamericana . El desembarco de este mediocampista es un llamado de atención para los grandes del fútbol argentino, ya que el conjunto brasileño se perfila como un potencial escollo en el camino de Boca y River de cara al título continental.

“Es un jugador que participó en el Mundial, que juega por la izquierda y en el centro del campo, y se une a un grupo muy comprometido con el trabajo, con el objetivo que tienen para la temporada, y creo que tiene la capacidad de integrarse en nuestra plantilla”, analizó el director técnico al fundamentar los motivos de su incorporación en conferencia de prensa.

Durante la campaña mundialista de su país, el flamante refuerzo sumó minutos de calidad en compromisos de altísimo calibre, formando parte del once inicial tanto en el histórico empate sin goles frente a España como en la ajustada caída contra los dirigidos por Lionel Scaloni .

A lo largo de sus 10 años de trayectoria, el exjugador de Sporting de Lisboa, Lazio, Salernitana y Olympiacos aportará su roce internacional a un vestuario que ya cuenta con presencia argentina, donde figuran Walter Kannemann, Cristian Pavón, Leonel Pérez y Juan Nardoni.

Quién es Jovane Cabral, futbolista de Cabo Verde que seguirá su carrera en Brasil

Jovane Cabral es un extremo de 28 años nacido en Cabo Verde que acaba de convertirse en nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre. El atacante viene de ser uno de los pilares de la histórica e inesperada campaña de su selección en el Mundial 2026, donde el conjunto africano debutó en la máxima cita, amargó a potencias europeas y sudamericanas en fase de grupos, y cayó frente a la Argentina en los dieciseisavos de final tras forzar el tiempo suplementario.

Tras disputar la Copa del Mundo con el pase en su poder luego de terminar su contrato con el Estrela Amadora de Portugal, el futbolista pegará el salto al fútbol sudamericano para disputar el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

El delantero construyó casi toda su carrera profesional en Europa, con una fuerte formación en el Sporting de Lisboa, club luso donde debutó en Primera y mostró grandes condiciones. A lo largo de los años, sumó experiencia internacional mediante diferentes préstamos en ligas de primer nivel, vistiendo las camisetas de la Lazio y la Salernitana en la Serie A de Italia, además de un paso por el Olympiacos de Grecia. Se destaca principalmente por ser un jugador rápido, con gol, capaz de desequilibrar tanto por las bandas como por el centro del ataque, y con una gran efectividad en las ejecuciones de pelota parada.

Cabral firmó un contrato por 18 meses con la institución gaúcha, que aprovechó la oportunidad de mercado para sumarlo a coste cero. La llegada al gigante de Rio Grande do Sul representa un gran desafío en su madurez deportiva, contando además con la enorme ventaja adaptativa de que el portugués es su idioma natal, lo que facilitará su rápida inserción al esquema táctico del equipo.