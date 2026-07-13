13 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei reúne a los diputados libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

El Presidente encabezará un encuentro con el bloque de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para repasar las prioridades parlamentarias del Gobierno. Mientras tanto, Diego Santillo mantendrá charlas con diversos gobernadores, luego de la foto del pasado 9 de Julio en Tucumán.

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Javier Milei se reúne con los diputados libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

Javier Milei se reúne con los diputados libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

Captura transmisión oficial

El presidente Javier Milei volverá a reunir este lunes en la Casa Rosada a los diputados nacionales de La Libertad Avanza con el objetivo de coordinar la agenda legislativa del oficialismo y reforzar el trabajo político de cara a los próximos debates en el Congreso.

Milei busca mejorar la relación con los gobernadores.
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El encuentro se desarrollará en la sede de Gobierno y servirá para analizar el estado de los principales proyectos que impulsa la administración libertaria, además de fijar las prioridades para las próximas semanas. Entre los temas que estarán sobre la mesa figura la iniciativa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, una de las reformas que el Ejecutivo pretende enviar al Parlamento en el corto plazo.

La convocatoria se inscribe en una estrategia de mayor coordinación entre la Casa Rosada y sus legisladores, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar acuerdos que le permitan avanzar con su programa de reformas.

La reunión con el bloque libertario se suma a otros encuentros que Milei viene encabezando con sus legisladores para mantener un seguimiento permanente de la actividad parlamentaria y ordenar la estrategia política del espacio en la segunda mitad del año.

Diego Santilli se reunirá con gobernadores

La actividad también formará parte de una semana con intensa agenda política para el oficialismo. En paralelo al encuentro con los diputados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto mantener conversaciones con gobernadores con la intención de fortalecer el diálogo con las provincias y sumar respaldos para las iniciativas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso.

Luego de la foto con gobernadores del miércoles en la provincia de Tucumán, el jefe de Gabinete recibirá este lunes al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en las oficinas del Ministerio del Interior a las 10.

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