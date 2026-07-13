Terremotos en Venezuela: encontraron otros cuerpos y ya son más de 4.500 muertos El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ya se contabilizaron casi 130.000 familias atendidas. En paralelo, el personal de rescate continúa los operativos entre los escombros. Por Agregar C5N en









Venezuela sufre las consecuencias de los terremotos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que ya se registraron 4.561 muertos y 16.740 heridos debido a los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

En la red social X, Rodríguez confirmó que también ya se contabilizaron 6.462 personas rescatadas y 128.324 familias atendidas, mientras que detalló que 2.471 rescatistas internacionales, 30.989 efectivos desplegados y 30.692 voluntarios forman parte de los operativos para asistir a los afectados.

Venezuela sufre las consecuencias de los terremotos. X (@jorgerpsuv) La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

En tal sentido, el canciller venezolano, Yván Gil, exigió que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para reconstruir las zonas afectadas. "Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados", remarcó el diplomático.

Venezuela le exigió al rey Carlos III que libere el oro retenido en Londres La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclamó al rey Carlos III que intervenga para destrabar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. Según sostuvo, esos recursos son fundamentales para afrontar la reconstrucción del país tras los terremotos que provocaron miles de muertos y heridos.

Además del pedido dirigido a la Corona británica, la mandataria confirmó que mantuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de los recursos venezolanos que permanecen bloqueados en ese organismo. "Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto", afirmó Rodríguez durante una transmisión del canal estatal VTV. La funcionaria remarcó que el país cuenta con recursos suficientes para salir adelante, aunque denunció que permanecen inmovilizados por las sanciones internacionales. "Venezuela tiene recursos con que recuperarse, con que levantarse", aseguró.