Estados Unidos asfixia a Cuba: sancionó a sectores claves de su economía Turismo, comercio y energía son los principales rubros afectados por las sanciones dispuestas por el país gobernado por Donald Trump, profundizando la crisis humanitaria que atraviesa la isla. Por Agregar C5N en









Estados Unidos aprieta el puño sobre Cuba y los deja sin aire.

Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra Cuba, dirigidas al Ministerio de Turismo y otras nueve entidades públicas, con el objetivo de presionar al gobierno cubano. Las medidas buscan cortar ingresos clave y se justifican como respuesta a la “represión” contra la población, aunque La Habana denunció que se trata de una agresión política.

El golpe al turismo, uno de los motores económicos de la isla, se suma a las restricciones en energía y comercio, profundizando la crisis humanitaria que atraviesa el país, desde apagones, desabastecimiento hasta limitaciones en la movilidad, se vuelven cada vez más frecuentes.

"Estas acciones atacan pilares interconectados del aparato del régimen cubano como entidades estatales que canalizan ingresos al régimen y fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano”, justificó el ministerio dirigido por Marco Rubio.

En ese sentido, Washington sostiene que las sanciones son una respuesta a la represión interna y a las “actividades malignas” del régimen, mientras que desde Cuba acusan una agresión política destinada a estrangular a la población y dejarla sin respirar. Asimismo, la tensión diplomática se agrava y el aislamiento la isla se intensifica, en un contexto donde las sanciones no solo afectan al aparato estatal, sino también a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

A su vez, Estados Unidos apuntó a varias organizaciones acusadas de reprimir a la población, entre ellas las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), la Corporación Antillana Exportadora (Antex) y las Brigadas de Respuesta Rápida. Según Washington, se trata de grupos civiles armados y entrenados por el gobierno, con funciones parapoliciales.

Por el momento, el Gobierno cubano no reaccionó a las nueva sanciones pero, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta oficial de X que una “mafia anticubana” se articuló en torno al Departamento de Estado para “justificar el crimen y la agresión contra el pueblo cubano”.