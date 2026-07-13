Cierran la autopista Cantilo por obras en Belgrano: hasta cuándo durará el corte y cuáles son los desvíos recomendados

La Ciudad de Buenos Aires comenzará este lunes 13 de julio con la obra del anillo peatonal de la calle La Pampa y la colectora, que une el centro porteño con la zona norte del AMBA, quedará inutilizable en un tramo importante.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó que desde el lunes 13 de julio permanecerá cerrada la colectora de la Avenida Cantilo, entre el Aeroparque Jorge Newbery y la Avenida Intendente Güiraldes , debido al inicio de la obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

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El corte afectará la circulación en sentido norte , por lo que quienes transiten por la zona deberán utilizar un recorrido alternativo.

El cierre permitirá avanzar con las obras que está ejecutando Autopistas Urbanas (AUSA) para la construcción del Paso Bajo Nivel Pampa , según se explicó en un comunicado oficial. Los trabajos incluyen la remoción y relocalización de instalaciones de servicios públicos ubicadas bajo la calzada, además de la ejecución de la estructura del futuro Anillo Peatonal que se construirá en el sector.

Los vehículos que circulen en sentido norte podrán desviarse por la avenida Costanera, continuar por Intendente Güiraldes y reincorporarse a la colectora de Cantilo para seguir su recorrido. La obra tiene como fecha de finalización fines de 2026.

El proyecto del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa constituye una intervención que el Gobierno porteño considera estratégica para mejorar la conectividad entre la ciudad y el Río de la Plata. La obra permitirá vincular de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera, atravesando por debajo las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las avenidas Lugones y Cantilo .

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación (dos por sentido) y una altura libre superior a los 4 metros, lo que permitirá el paso de transporte público y vehículos de emergencia.

Como parte central del proyecto, se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total. Este anillo, además de mejorar la conectividad, se convertirá en "un nuevo hito arquitectónico urbano que integrará la trama de la ciudad con el frente costero", según el Gobierno porteño.

La intervención también contempla un cruce peatonal bajo nivel con usos mixtos y espacios de permanencia. Una vez finalizada, de acuerdo con los cálculos oficiales, beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos diarios, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando los cruces existentes. "Además, permitirá revertir la desconexión histórica entre los barrios porteños y el Río de la Plata", concluye el comunicado.