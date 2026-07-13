Dónde ver El partido, el documental que revive el duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986 A días la semifinal entre la Selección argentina e inglesa, la película reconstruye el histórico encuentro disputado en el Mundial de 1986 con testimonios inéditos de protagonistas de ambos equipos y material de archivo nunca antes visto. Por Agregar C5N en









Dónde ver El partido, el documental que revive el duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra reavivó el recuerdo de uno de los partidos más trascendentes de la historia del fútbol: el disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando la Selección de Diego Maradona venció 2-1 al conjunto inglés con los recordados goles de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

En ese contexto, el documental "El partido" se presenta como una oportunidad para volver sobre aquel episodio que trascendió lo deportivo y quedó marcado por el contexto político y social posterior a la Guerra de Malvinas.

La película puede verse en salas de Cine Gaumont, Cinépolis, Showcase y Cinemark, donde forma parte de la cartelera en distintos complejos del país.

El partido: tráiler oficial El Partido: los detalles del documental Con una duración de 91 minutos, la misma cantidad de minutos que tuvo el encuentro de México 1986, el largometraje reúne por primera vez a futbolistas de Argentina e Inglaterra para reconstruir aquel enfrentamiento desde ambos lados de la cancha.

Entre los protagonistas que participan del documental aparecen Gary Lineker, John Barnes, Peter Shilton, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti, quienes reviven desde su propia experiencia uno de los partidos más emblemáticos de la historia de los Mundiales.