Sube el precio del petróleo y caen los activos argentinos ante la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán La plaza financiera local sintió el impacto global este lunes en su regreso a la actividad, con retrocesos en la Bolsa porteña y en los bonos soberanos, en un escenario de mayor volatilidad internacional. Por Agregar C5N en









La disputa geopolítica impactó en los mercados.

Los activos financieros argentinos registraron bajas y el precio internacional del petróleo subió este lunes debido a la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. La disputa geopolítica durante el fin de semana impactó de forma directa en los mercados globales y locales, lo que interrumpió la calma reciente de la plaza doméstica.

En su primera rueda tras el fin de semana extra largo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió un 0,6% y se ubicó en 3.259.695 unidades. Las entidades financieras lideraron los descensos en el panel líder, con caídas del 3,3% en BBVA y del 2,6% en Banco Macro y Sociedad Comercial del Plata.

Las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) mostraron un comportamiento dispar. Los papeles del sector energético esquivaron la tendencia negativa gracias al impulso del crudo: YPF avanzó un 3,4% y Pampa Energía sumó un 1,3%, mientras que la tecnológica Globant se destacó con un alza del 7,3%. En tanto, cayeron los papeles de los bancos BBVA (-3,9%), Banco Macro (-3,7%) y Grupo Financiero Galicia (-3,3%).

Precio del petróleo El precio del barril de Brent trepó un 9,3% hasta los u$s83,14 en el mercado internacional de materias primas. Analistas del sector privado señalaron que la tensión en el estrecho de Ormuz aporta volatilidad al escenario global, aunque puede beneficiar a las firmas locales de hidrocarburos.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina avanzó dos unidades y se posicionó en los 404 puntos básicos. Este incremento marginal coincidió con el retroceso del 0,5% en los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, tras la acreditación del pago de capital e intereses a los acreedores.