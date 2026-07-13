El emotivo mensaje de la mamá de Messi antes de la semifinal con Inglaterra En la previa del cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, Celia Cuccittini realizó un comentario dedicado a su hijo y a la Selección. Por Agregar C5N en









El emotivo mensaje de la mamá de Messi que conmovió a los hinchas antes de la semifinal con Inglaterra Redes sociales

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, envió un mensaje al programa Infama mientras se desarrollaba una entrevista sobre las chances de la Selección en el certamen y conmovió a los presentes con una frase cargada de esperanza.

El episodio ocurrió durante una charla de la conductora Marcela Tauro con el vidente José Fuentes, quien analizaba el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni y se animaba a pronosticar cómo continuará el camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Durante la entrevista, Fuentes aseguró que Messi seguirá siendo determinante en el funcionamiento del equipo y pronosticó un gran partido de Enzo Fernández y Julián Álvarez frente a Inglaterra. Además, sostuvo que el capitán argentino alcanzará los diez goles en el torneo antes del final del Mundial.

En medio de la conversación, la periodista Karina Iavícoli sorprendió al revelar que había recibido un mensaje de Celia Cuccittini. "Nos está viendo la mamá del número uno. Nos manda besos a todos y agradece el cariño", contó al aire. Acto seguido, compartió la frase con la que la madre del capitán cerró su saludo: "Elijo creer".

Por su parte, José Fuentes ratificó su pronóstico favorable para el conjunto nacional, mientras que Tauro recordó que sigue sus predicciones desde Qatar 2022 por los aciertos que tuvo durante aquella consagración.