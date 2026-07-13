Argentina también elige creer en las cábalas: por qué le pidió a la FIFA jugar con la camiseta suplente ante Inglaterra

La AFA presentó el domingo una solicitud para disputar la semifinal del Mundial 2026 con la indumentaria alternativa. La definición se conocerá el martes, durante la reunión técnica previa al partido, en la que también se establecerá cuál de los dos seleccionados será local.

Argentina pidió jugar con la camiseta azul ante Inglaterra y espera la respuesta de la FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó el domingo un pedido formal ante FIFA para que la Selección argentina dispute la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa de color azul oscuro.

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La respuesta oficial recién llegará este martes , cuando se desarrolle la reunión técnica entre ambas delegaciones, instancia en la que se definirán distintos aspectos organizativos del encuentro, entre ellos cuál de los dos equipos será considerado local y cuál visitante.

Ese detalle no es menor. En caso de que ambas selecciones soliciten utilizar una indumentaria similar o exista una superposición en los colores elegidos, la prioridad para definir la vestimenta será del equipo designado como local .

La intención de la AFA no responde únicamente a una cuestión estética. Detrás del pedido aparecen varios antecedentes históricos que alimentan el simbolismo de enfrentar nuevamente a Inglaterra con la camiseta alternativa.

La camiseta azul quedó inmortalizada en el Mundial de México 1986 . Con esa histórica casaca, Diego Maradona marcó los dos goles más recordados de la historia de los mundiales para la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a utilizar la indumentaria alternativa frente al mismo rival y consiguió otra clasificación memorable al imponerse en la definición por penales, luego del empate 2-2 en los 120 minutos.

En contraste, el antecedente del Mundial de Corea-Japón 2002 resulta menos favorable. En aquella oportunidad, la Selección vistió la tradicional camiseta albiceleste y cayó 1-0 ante Inglaterra por la segunda fecha del Grupo F, resultado que complicó su camino hacia una temprana eliminación.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue en un amistoso disputado en 2005. Aquella tarde, Argentina volvió a jugar con la camiseta suplente, aunque el resultado fue adverso: Inglaterra se impuso por 3-2.

La historia detrás de la camiseta suplente del Mundial 2026

La camiseta alternativa que Argentina busca utilizar en la semifinal presenta una base azul oscuro combinada con detalles en tonos celestes y dorados, pero su rasgo distintivo está en la inspiración artística que le dio origen. El diseño rinde homenaje al fileteado porteño, una expresión tradicional nacida en Buenos Aires y caracterizada por sus líneas ornamentales, arabescos, flores y colores vivos.

Los motivos inspirados en ese arte popular aparecen en los hombros, los laterales y la tipografía de los números, con el objetivo de trasladar una parte de la identidad cultural argentina al escenario del Mundial. Según la presentación de la indumentaria, la propuesta busca combinar tradición, patrimonio e innovación en una camiseta que ya adquirió un fuerte valor simbólico entre los hinchas.