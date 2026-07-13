Facundo Arana se mostró junto a otra mujer tras separarse de María Susini: quién es y a qué se dedica

En Puro Show aseguraron que el actor volvió a apostar al amor con una artista y escritora con la que compartió una mesa en un boliche durante un concierto de jazz.

Pese a los rumores de reconciliación, Facundo Arana habría vuelto a apostar al amor tras separarse de María Susini , con quien mantuvo una relación por casi 20 años. La última semana se mostró con la artista plástica y escritora Paula Barbini , con quien ya había interactuado en Instagram.

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"Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa ", reveló Fernanda Iglesias en Puro Show por El Trece y agregó: "Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da ‘me gusta’ a sus publicaciones".

Barbini es madre de dos adolescentes y escribió La dislexia, mis hijos y yo, que presentó a principios de junio. El libro aborda "los desafíos, las emociones y el aprendizaje a lo largo del proceso de crianza, en la vivencia de una madre de dos hijos con dislexia", según la sinopsis.

Iglesias negó la reconciliación de Arana con Susini y la descartó a raíz de las fotos del actor junto a la artista que comenzaron a circular en Instagram. " Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", concluyó la panelista.

En enero de este año se habían separado después de casi 20 años juntos, pero en abril Susini había aclarado que no estaban legalmente divorciados. En el mismo mes también circularon fotos de ellos dos juntos.

“Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja. Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto”, había contado Pepe Ochoa cuando dio la primicia al aire de LAM por América TV. “ Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, había añadido el productor del ciclo.

En esa línea, indicó que la separación había sido en buenos términos: “Ellos están en este momento juntos, se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema, pero, bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”.

Mientras que en abril Susini fue clara al descartar una ruptura legal con Arana: “No, no estoy divorciada de Facundo”. Sin embargo, había explicado que están atravesando un proceso de transformación en la pareja, al que definió como una etapa que requiere tiempo y comprensión.

En ese sentido, había confirmado que no compartían el mismo espacio para descansar: están “durmiendo en lugares separados”. Lejos de una distancia conflictiva, la modelo había asegurado que mantenían una relación cercana. Incluso se había referido a las salidas que comparten y a las muestras de cariño en público, destacando que es “buenísimo” que se los vea juntos y con naturalidad. “¡Son muchos años, es mucha historia!”, había expresado Susini.