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13 de julio de 2026 Inicio

Argentina vs Inglaterra: cuánto cuesta ver la semi y cómo la reventa disparó precios

Las entradas para la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta alcanzan cifras desorbitantes en la reventa. Los boletos más baratos ya superan valores impensados y ver el duelo histórico se volvió un lujo para pocos.

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La reventa para ver la semifinal entre Argentina vs Inglaterra rompió todos los récords. 

La reventa para ver la semifinal entre Argentina vs Inglaterra rompió todos los récords. 

El miércoles en Atlanta (EEUU) se juega un duelo decisivo. No es "sólo un partido de fútbol", es "el partido de fútbol" que los argentinos ya empezaron a palpitar desde que la Scaloneta consiguió su pase a semifinales ganándole a Suiza, en un partido para el infarto. La albiceleste se enfrentará a Inglaterra, su archi rival no sólo en lo futbolístico, sino también de la historia, ya que la herida por Malvinas sigue abierta.

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La previa empezó con todo y se sintió fuerte en la venta de entradas que ya superaron todos los récords registrados hasta el momento. FIFA ofrece paquetes de hospitalidad, en una experiencia VIP, y también entradas de reventa en su plataforma oficial, cuyos precios van desde dos mil dólares - las más baratas- hasta los diez mil -incluyendo la experiencia completa-.

Cuánto cuesta ver el clásico mundial

Los boletos más baratos están ubicados en las bandejas superiores del estadio y arrancan en los 2.000 dólares. Las ubicaciones de Categoría 1, un poco más cerca del campo de juego, ya superan los 3.500 dólares. Mientras que los paquetes hospitality de FIFA, y sus palcos VIP , tiene valores por encima de los 10.000 dólares.

Diez mil dólares por ver a la Selección y a Leo jugar por primera vez contra Inglaterra en Atlanta cuesta lo mismo que un auto usado -modelos entre 2012 y 2018 clase B- , un terrenito en la Costa Atáltica o una cartera de CEDEARs que cubre la inflación. La reventa convirtió la semifinal en un lujo que compite con autos, inversiones o una franquicia. Sin dudas, el duelo clásico más caro del Mundial y con el mayor récord de demanda de la historia del torneo.

Un estadio de lujo

La Scaloneta vuelve a pisar el césped del Estadio de Atlanta Stadium, una cancha vanguardista de 1.500 millones de dólares de costo que lucirá repleto, con su capacidad de 71.000 espectadores al límite de su aforo.

La Selección comandada por Lionel Scaloni fue local en cada partido del Mundial 2026, y aunque se espera otra marea albiceleste, esta vez el estadio tendrá hinchada repartida. Los ingleses también coparon tribunas y ciudades, marcando fuerte presencia fuera de la cancha.

Un duelo que tendrá dos hinchadas intensas que jugarán su propio clásico en las gradas mientra en el campo de juego las dos selecciones se disputarán su lugar en la final de la Copa del Mundo el domingo en el MetLife de Nueva Jersey.

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