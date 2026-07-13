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La encuesta que no falla nunca anticipó quién se va a ir de Gran Hermano este lunes 13 de julio

Los sondeos informales ya tienen una candidata, pero la votación sigue abierta y la diferencia con la segunda más votada mantiene el suspenso.

Esta noche se sabrá si la tendencia se confirma o si los fans vuelven a sorprender.

Esta noche se sabrá si la tendencia se confirma o si los fans vuelven a sorprender.

Telefe

Con una placa de nueve nominados y votación negativa en curso, las encuestas que van apareciendo en redes sociales ya empezaron a marcar una tendencia clara de cara a la gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 13 de julio. En ese contexto, una participante cuenta con la mayor intención de voto y se perfila como la favorita para abandonar el reality.

Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.
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Los nueve participantes que integran la placa son Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia. Al tratarse de una votación negativa, el público elige a quién quiere eliminar, lo que invierte la lógica habitual del juego y puede favorecer o perjudicar a distintos perfiles según el nivel de rechazo que hayan acumulado en la audiencia.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 13, según las encuestas

Según el sondeo publicado por GH Encuestas en X, Solange "Sol" Abraham concentra el mayor porcentaje de votos negativos con el 27%, ubicándose como la principal candidata a abandonar la casa más famosa del país.

En segundo lugar aparece Luana Fernández, con el 21% de intención de voto para salir del reality, lo que la lleva a ser considerada como otra participante con mayor riesgo según las mediciones informales. La diferencia entre ambas deja abierta la posibilidad de un cambio antes del cierre de la votación, especialmente considerando el movimiento constante de las campañas de los fanáticos en redes sociales.

La conformación de esta placa se produjo mientras se concretó la salida definitiva de Andrea del Boca, una situación que Santiago del Moro confirmó al aire sin contemplar el ingreso de ningún reemplazante. Con ese movimiento, la casa quedó con 17 participantes en competencia rumbo a la final, prevista para septiembre.

Quienes quieran participar de la votación oficial pueden hacerlo enviando un SMS con la palabra GH al 9009, respondiendo con el nombre del participante que desean eliminar y confirmando el voto con "SI". También es posible votar escaneando el código QR que aparece durante la transmisión o a través de las aplicaciones oficiales del programa.

El resultado definitivo se conocerá durante la gala de este lunes, cuando Santiago del Moro anuncie el nombre del nuevo eliminado. Hasta entonces, los números de las encuestas paralelas pueden modificarse, y la historia del reality demuestra que las tendencias iniciales no siempre se sostienen hasta el final.

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