Veteranos de Malvinas, en la previa de Argentina vs. Inglaterra: "El deporte no es la guerra ni una revancha armada"

La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" se refirió al partido por las semifinales del Mundial 2026 y pidió "trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional".

La Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" se refirió al partido entre la Selección argentina e Inglaterra , que se jugará el miércoles desde las 16 por las semifinales del Mundial 2026. El cruce volverá a enfrentar a dos equipos cuya rivalidad trasciende el fútbol, debido al recuerdo de la Guerra de Malvinas.

En un comunicado titulado "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la federación remarcó la pasión por el deporte en la Argentina: "El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta".

En tal sentido, diferenciaron la importancia del encuentro con el reclamo por las islas. "Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional" , advirtieron.

"El deporte no es la guerra: El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", agregaron en esta línea.

También destacaron el recuerdo del conflicto. "Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de '¡Malvinas Argentinas!' flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía" , subrayaron.

"Honor y Gloria eternos: Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca. La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluyeron.

El recuerdo de los excombatientes de Malvinas enciende la previa entre Argentina e Inglaterra: "Es difícil perdonar"

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volverá a enfrentar a dos selecciones cuya rivalidad trasciende el fútbol para miles de argentinos. En la previa del partido, Gerardo González, veterano continental de la Guerra de Malvinas, compartió con C5N un emotivo testimonio sobre lo que representa este duelo para quienes estuvieron bajo bandera durante el conflicto de 1982.

González, soldado clase 73 de la Sexta Brigada Aérea y policía militar con asiento en Tandil, recordó el rol que cumplió durante la guerra. "Nosotros estuvimos bajo bandera durante el conflicto de Malvinas. Ayudamos desde la parte terrestre colaborando en la carga de aviones y toda la logística para ayudar a nuestros compañeros", relató.

El excombatiente aseguró que la causa Malvinas sigue siendo parte de su vida cotidiana. "Para nosotros el tema Malvinas es un sentimiento muy grande. Se lleva en la sangre. Vivimos el problema de adentro. Es muy difícil perdonar a Inglaterra. ¿Quién no tuvo un compañero, amigo o familiar que quedó en Malvinas para siempre?", expresó.