Sin consuelo: falleció la abuela influencer de un reconocido conductor Si bien el deceso se produjo hace unas semanas, la triste noticia fue confirmada en su programa ya que “necesitaba procesar el duelo”. “Ya estaba mal desde hace un tiempo”, reconoció. Agregar C5N en









Nico Occhiato confirmó la muerte de su abuela, Concepción. Imagen creada por IA

Nicolás Occhiato conmocionó al mundo del stream al revelar en las últimas horas la muerte de su abuela que se convirtió en casi influencer, Concepción. Si bien la noticia la dio recién ahora, el conductor explicó que en realidad su deceso sucedió hace dos semanas, aproximadamente.

Entre lágrimas, Occhiato se tomó unos minutos para dar la triste noticia y reconoció que “sucedió hace unas semanas ya”, pero decidió guardarlo para su privacidad y de su familia ya que “necesitaba atravesarlo y estar bien para contarlo”.

“Hace un par de semanas falleció mi abuela, Conce, la persona que todos conocer, conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros”, contó y explicó que la mujer “ya estaba mal desde hace un tiempo". En esa línea, reconoció que si bien sus seguidores pedían por su presencia en las redes, pero la mostraba “porque ella no estaba tan bien”.

En esa línea, reveló el difícil momento que estaba atravesando junto a su familia: “La estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Es el ciclo de la vida. Yo necesitaba estar más fuerte, estoy atravesando el duelo, pero seguramente los que nos miran día a día se daban cuenta lo que me pasaba”.

“Era algo que todos sabíamos que iba a pasar, pero en lo particular creo que no es necesario explicar lo que significaba mi nona para mí y mi familia. Prácticamente me crie con ella y fue la persona que más me enseñó con las palabras y actos. Ella tenía Párkinson desde hace muchos años, si la veían bien era porque intentábamos motivarla”, sostuvo y reconoció que pese a esa enfermedad “en el medio fueron apareciendo otras enfermedades, pero no voy a entrar en detalles”.

Quién era Concepción, la abuela influencer de Nico Occhiato Concepción, o más conocida en las redes como “Conse”, había tomado popularidad en el 2019 cuando Nicolás Occhiato durante el programa Bailando, junto a su novia, Flor Jazmín Peña, que por ese entonces era compañera del reality. La mujer se ganó un lugar en las redes por su carisma y conquistó a Marcelo Tinelli y al público con sus ocurrencias cada vez que su nieto llegaba a la pista, por lo que continuó apareciendo tanto en el certamen como en el programa de Nicolás. “Mi nona fue una de las personas más importantes de mi vida y desde ahora nos va a estar acompañando desde otro lugar. Pude hacer el duelo con mi familia, estar con ellos, acompañar a mi abuelo. Esto no me va a pasar de un día para el otro, pero al menos ahora puedo hablar un poquito más sólido. Estoy haciendo lo que puedo”, finalizó Nico tras anunciar la triste noticia.