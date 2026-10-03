Nueva producción animada de Lionel Messi: cuándo se estrena y por dónde verla El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Pulga, combina fútbol, aventura y un universo fantástico. Agregar C5N en









Leo será el personaje principal de la serie inspirada en Lionel Messi, de la que el rosarino es productor ejeutivo. Web

El primer tráiler de Messi and the Giants se presentó este 2 de octubre en la San Diego Comic-Con Málaga, con Lionel Messi como productor ejecutivo, ante más de 3.000 personas, en un encuentro permitió conocer la historia y sus personajes antes del estreno mundial previsto para Disney+ durante el verano de 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) El adelanto propone una historia distinta de una biografía deportiva y lleva a Leo, un chico de 12 años, hasta Iko, una realidad alternativa dominada por gigantes. Para volver a su casa deberá disputar partidos de fútbol, superar desafíos y enfrentar criaturas legendarias dentro de los distintos reinos de ese universo.

Uno de los rasgos centrales del protagonista es que no puede utilizar los poderes del código que tienen los habitantes de Iko para potenciar su juego. Por eso, sus recursos pasan por la habilidad, el trabajo en equipo y la determinación, elementos que sostienen el conflicto principal y atraviesan su recorrido por ese mundo fantástico.

Lionel Messi, campeón del mundo con la Selección argentina, tendrá su propiar serie animada: Messi and The Giants. Redes sociales Luck Ra interpreta la canción de la serie animada de Lionel Messi Durante la presentación también apareció la dimensión argentina del proyecto: Luck Ra interpreta Vamos, Vamos, Vamos, la canción original que acompaña el adelanto. Además, el personaje de Leo tendrá la voz del actor argentino Milo Burgess-Webb, radicado en Buenos Aires y con experiencia en teatro musical, cine y doblaje.

El propio Messi difundió el material en sus redes sociales y acompañó las imágenes con un mensaje sobre el lanzamiento: "Les comparto este primer adelanto exclusivo de 'Messi and the Giants', que presentamos en la San Diego Comic-Con Málaga", al mismo tiempo que expresó su expectativa por la llegada de la ficción al público internacional.