La confesión que sorprendió a todos: Cuti Romero reveló que Messi lo eligió como capitán de la Selección argentina El defensor cordobés se mostró profundamente conmovido ante el retiro definitivo del crack rosarino de la Albiceleste, contó cómo heredó la cinta y confesó un íntimo arrepentimiento en su relación con el ídolo. Por Agregar C5N en









El Cuti Romero se sinceró en una entrevista emotiva.

En la antesala de la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina, Cristian "Cuti" Romero expresó con la emoción a flor de piel el profundo vacío que deja la ausencia del capitán. Con vistas al encuentro frente a Benín en el Estadio Monumental, el marcador central reflexionó sobre la falta del astro rosarino en la convocatoria: "La verdad que ya se extraña en esta fecha FIFA que no esté. Obviamente iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia".

Asimismo, el zaguero cordobés reveló detalles inéditos sobre el traspaso de mando en el conjunto albiceleste y confirmó que fue el propio Leo quien lo respaldó para portar la cinta. Al respecto, el defensor destacó: "Me eligió que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Pero que lo haya hecho él, junto con el técnico obviamente, es algo hermoso". A su vez, agregó: "Obviamente que aprendí mucho al lado de él en estos seis o siete años que llevamos juntos".

El Cuti Romero fue nombrado por Messi como su sucesor en la capitanía de la Selección argentina. En ese sentido, Romero elogió la humildad con la que la Pulga condujo al grupo a lo largo de toda su etapa en el equipo nacional. El futbolista recordó con fervor: "Siempre lideró de ese lado, que nunca se puso por delante de nadie. Siempre me emociono con el video de cuando le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovaciona a él y señala al equipo, son detalles que siempre tuvo con nosotros". Ante semejante grandeza, concluyó: "Por eso para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y encima es una persona brillante".

Uno de los momentos más conmovedores se produjo al repasar el vínculo de amistad personal que construyeron a lo largo de los años compartidos. "Yo lo amaba, la verdad, y después tuve la suerte de llegar a la Selección, empezar a compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la creamos y se me hace difícil", confesó el jugador sobre el impacto de este adiós.

Messi y el Cuti Romero tras el triunfo ante Inglaterra, en el Mundial 2026. Finalmente, el nuevo capitán albiceleste abrió su corazón y reveló de qué se arrepiente en la relación cotidiana que mantuvo con la figura mundial. "Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto, pero sí le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir", expresó compungido, cerrando con una sentida frase hacia el rosarino: "Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa. Gracias capitán".