3 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La confesión que sorprendió a todos: Cuti Romero reveló que Messi lo eligió como capitán de la Selección argentina

El defensor cordobés se mostró profundamente conmovido ante el retiro definitivo del crack rosarino de la Albiceleste, contó cómo heredó la cinta y confesó un íntimo arrepentimiento en su relación con el ídolo.

Por
El Cuti Romero se sinceró en una entrevista emotiva.

El Cuti Romero se sinceró en una entrevista emotiva.

En la antesala de la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección argentina, Cristian "Cuti" Romero expresó con la emoción a flor de piel el profundo vacío que deja la ausencia del capitán. Con vistas al encuentro frente a Benín en el Estadio Monumental, el marcador central reflexionó sobre la falta del astro rosarino en la convocatoria: "La verdad que ya se extraña en esta fecha FIFA que no esté. Obviamente iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia".

La Selección argentina, ya sin Messi, venció a Bolivia con contundencia. 
Te puede interesar:

Con algunas caras nuevas, Argentina venció 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Asimismo, el zaguero cordobés reveló detalles inéditos sobre el traspaso de mando en el conjunto albiceleste y confirmó que fue el propio Leo quien lo respaldó para portar la cinta. Al respecto, el defensor destacó: "Me eligió que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Pero que lo haya hecho él, junto con el técnico obviamente, es algo hermoso". A su vez, agregó: "Obviamente que aprendí mucho al lado de él en estos seis o siete años que llevamos juntos".

El Cuti Romero fue nombrado por Messi como su sucesor en la capitanía de la Selección argentina.

El Cuti Romero fue nombrado por Messi como su sucesor en la capitanía de la Selección argentina.

En ese sentido, Romero elogió la humildad con la que la Pulga condujo al grupo a lo largo de toda su etapa en el equipo nacional. El futbolista recordó con fervor: "Siempre lideró de ese lado, que nunca se puso por delante de nadie. Siempre me emociono con el video de cuando le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovaciona a él y señala al equipo, son detalles que siempre tuvo con nosotros". Ante semejante grandeza, concluyó: "Por eso para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y encima es una persona brillante".

Uno de los momentos más conmovedores se produjo al repasar el vínculo de amistad personal que construyeron a lo largo de los años compartidos. "Yo lo amaba, la verdad, y después tuve la suerte de llegar a la Selección, empezar a compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la creamos y se me hace difícil", confesó el jugador sobre el impacto de este adiós.

Messi y el Cuti Romero tras el triunfo ante Inglaterra, en el Mundial 2026.

Messi y el Cuti Romero tras el triunfo ante Inglaterra, en el Mundial 2026.

Finalmente, el nuevo capitán albiceleste abrió su corazón y reveló de qué se arrepiente en la relación cotidiana que mantuvo con la figura mundial. "Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto, pero sí le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir", expresó compungido, cerrando con una sentida frase hacia el rosarino: "Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa. Gracias capitán".

Mirá la emotiva entrevista al Cuti Romero

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Federación Burkinesa de Fútbol emitió un comunicado donde anunció la llegada de su Selección al país.

Del riesgo de suspensión a la confirmación: cómo Burkina Faso logró viajar para jugar contra la Selección argentina

El fuego fue rápidamente controlado.

Se incendió la casa de Leandro Paredes en un barrio privado

Messi llegó a Rosario.

Messi llegó a Argentina y se prepara para su partido despedida de la Selección

Messi se despedirá en el Monumental el 6 de octubre.

Confirmaron los árbitros para la despedida de Messi de la Selección argentina

Lionel Scaloni y Leonel Flores.

Tras su debut en la Selección, Scaloni llenó de elogios a Leonel Flores, la joya de Boca

El CD Eldense inicia una era histórica de la mano de Leo Messi.

Nuevo proyecto futbolero: Messi se convierte en el nuevo dueño del club español Eldense, de Segunda División

Rating Cero

Carolina Álvarez, de la redes a brillar en el festival de cine de San Sebastian.

Carolina Álvarez, de luchar contra los prejuicios a brillar en Mis muertos tristes: "Me atrapó que fuera una mujer deseada"

Grave denuncia contra Romina Uhrig.

Grave acusación de estafa contra Romina Uhrig: el reclamo de un ex Gran Hermano y la insólita respuesta

Maxi contó quién era la misteriosa mujer con la que cenó.

Maxi López rompió el silencio y reveló quién es la mujer con la que salió a comer a solas

Juan Gil Navarro se sinceró con la audiencia: Me molesta.

La furia de Juan Gil Navarro por un incidente en el teatro: "Pagar no da derecho a faltar el respeto"

La pareja que protagonizó un escándalo en pleno vuelo.

Aseguran que un famoso actor protagonizó un escándalo en pleno vuelo con su novia: "Le hizo flor de quilombo"

El paso clave por parte de la defensa del cantante.

Callejero Fino tendrá prisión domiciliaria: la insólita razón por la que no llevará tobillera electrónica

últimas noticias

Lula pone en juego uno de los últimos bastiones grandes de la izquierda en la región.

Lula vs. Bolsonaro: la batalla que define el mapa de América Latina

Hace 50 minutos
Milei y Bolsonaro, dos aliados de derecha en clara oposición a Lula.

El pleno de Milei en Brasil: qué gana y qué arriesga al apostar todo contra Lula

Hace 52 minutos
La inflación volvería a subir en septiembre. 

Nuevo golpe al Gobierno: se prepara para recibir un mal dato de inflación de septiembre

Hace 53 minutos
Carolina Álvarez, de la redes a brillar en el festival de cine de San Sebastian.

Carolina Álvarez, de luchar contra los prejuicios a brillar en Mis muertos tristes: "Me atrapó que fuera una mujer deseada"

Hace 54 minutos
Elecciones en Brasil: los votantes dirimen entre Lula o Bolsonaro. El resultado tendrá fuerte impacto en la región y el mundo. 

Cómo impactaría un triunfo de Lula o Bolsonaro en el escenario regional y mundial

Hace 57 minutos