De qué trata la reforma del Banco Central

El segundo proyecto relevante es la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa ya fue aprobada por Diputados, pero regresó a la Cámara baja luego de que el Senado introdujera cambios. Los legisladores deberán decidir si aceptan esas modificaciones para convertirla en ley.

Entre sus principales objetivos establece que la función central del organismo sea preservar el valor de la moneda nacional y prohíbe el financiamiento directo al Tesoro mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

También modifica el mecanismo de designación y remoción de los integrantes del directorio y establece nuevas condiciones para la distribución de las utilidades de la entidad.