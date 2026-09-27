27 de septiembre de 2026 Inicio
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Lamine Yamal reveló qué le dijo a Messi al oído tras el abrazo en la final del Mundial

El joven campeón con España reveló las palabras dedicadas al capitán argentino en el abrazo que dio la vuelta al planeta tras la final del 19 de julio en Nueva Jersey. "No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro", aseguró.

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Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

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Lamine Yamal protagonizó un abrazo con Lionel Messi que dio la vuelta al mundo y despertó curiosidad por lo que se dijeron en ese instante. La imagen, cargada de simbolismo, unió al astro rosarino con la nueva estrella española en el cierre de una era y el inicio de otra. "No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro", aseguró el joven delantero.

Messi se despedirá de la Selección argentina el 6 de octubre. 
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España se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer a la Argentina en la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey, en un partido que quedará en la historia por el cruce generacional entre Lionel Andrés Messi y Lamine Yamal. Ese breve pero importante encuentro quedó grabado en la retina de los fanáticos y viralizado en redes sociales. ¿Qué se dijeron los cracks del fútbol mundial tras la final más esperada del año?

En una entrevista para el medio británico The Guardian, el heredero del astro rosarino en el fútbol español resaltó su ya conocida admiración por Messi y confesó cuáles fueron sus palabras en ese abrazo histórico: “Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’. No hago las cosas para verme bien en la foto; eso me salió de adentro”.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi y Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.

“Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien, pero era el mejor sin dudas”, agregó Yamal dejando claro el respeto y el cariño por el capitán argentino.

En 2007, una foto benéfica mostró a Messi bañando a un bebé en el Camp Nou: ese bebé era Lamine Yamal. La imagen quedó guardada por decisión del propio jugador, que no quería comparaciones fáciles y pidió a su padre que la borrara de redes. “Yo quería ser Lamine, no Messi”, explicó años después.

La foto recién se viralizó en 2024, en la previa de la Eurocopa, y hoy se resignifica tras el abrazo con Messi en la final del Mundial, un gesto que Yamal aclaró nació de la emoción y no de la estética.

El camino al Balón de Oro 2026

Nominado entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, Lamine Yamal le puso picante a la disputa por el premio al declarar en conferencia de prensa que no le hace falta marketing para demostrar que está en un gran nivel competitivo. "No necesito hacer campaña para ganar", aseguró y se metió de lleno en la pelea por el galardón. En esta edición, Lionel Messi vuelve a entrar entre los posibles ganadores tras ausentarse en los listados de 2024 y 2025.

El crack español, campeón del mundo con apenas 19 años, aseguró que no necesita hacer campaña para quedarse con el Balón de Oro 2026. En ese sentido, se mostró "feliz" por la temporada que firmó: ganó el Mundial y LaLiga, se definió en "un nivel brutal" durante todo el año y dejó en claro que no piensa "rogar nada" para quedarse con el premio que entrega la revista France Football al mejor jugador de la temporada.

Yamal integra la lista de los 30 nominados junto a sus compañeros Pau Cubarsí y Rodri Hernández, además de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otras figuras destacadas del fútbol mundial.

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