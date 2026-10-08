"Fue por Lionel Messi": la determinante modificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul La famosa pareja tuvo que realizar un cambio de último momento debido a una cuestión del capitán de la Selección argentina. ¿Qué pasó? Agregar C5N en









Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul. Redes sociales

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul será uno de los eventos del año y una de las figuras del mundo del deporte que estará presente es Lionel Messi. Pero para que esto sucediera, el propio capitán de la Selección argentina tuvo que interceder y pedir un cambio importante.

El periodista Ángel de Brito fue quien filtró la información sobre la boda y explicó que, debido a un compromiso familiar, Messi no iba a poder ir a la celebración y que por eso debieron cambiar la fecha. La pareja tenía previsto casarse el 26 de diciembre, pero lo cambiaron.

“Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después, creo que el 26. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”, indicó en LAM.

Y agregó: “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama. Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”.

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