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"Fue por Lionel Messi": la determinante modificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La famosa pareja tuvo que realizar un cambio de último momento debido a una cuestión del capitán de la Selección argentina. ¿Qué pasó?

Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul.

Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul.

Redes sociales

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul será uno de los eventos del año y una de las figuras del mundo del deporte que estará presente es Lionel Messi. Pero para que esto sucediera, el propio capitán de la Selección argentina tuvo que interceder y pedir un cambio importante.

El evento que canceló la familia Messi.
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El periodista Ángel de Brito fue quien filtró la información sobre la boda y explicó que, debido a un compromiso familiar, Messi no iba a poder ir a la celebración y que por eso debieron cambiar la fecha. La pareja tenía previsto casarse el 26 de diciembre, pero lo cambiaron.

“Messi influyó en esta boda porque, en un principio, la iban a hacer una semana después, creo que el 26. El 26 de diciembre se casaba la hermana de Messi y Leo les dijo: ‘No, se casa mi hermana. No la hagamos, porque si no tengo que ir a la de mi hermana’”, indicó en LAM.

Y agregó: “Entonces, por Messi, pasan al 19 la boda de Tini. Son amigos, De Paul lo ama. Finalmente, la hermana de Messi no se casa por todo lo que pasó en la familia, por la muerte de su papá. Ella postergó el casamiento un año más, para el año que viene”.

No hay palabras: el emotivo gesto de Thiago, Ciro y Mateo en el vestuario tras la despedida de Lionel Messi

En la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental hubo muchos momentos emotivos para los hinchas, pero también para su familia que estuvo presente en todo momento. Y, en las últimas horas, se hizo viral un momento que generó ternura a los usuarios de redes sociales porque se trata de un gesto de los hijos del 10: Thiago, Mateo y Ciro Messi.

Miles de hinchas se hicieron presentes y, aparte del plantel de la Selección argentina, se acercaron exjugadores también a estar presentes en la despedida del 10. El partido fue importante, pero pasó a un segundo plano porque el protagonismo total lo tenía el capitán.

Y, al margen de la despedida, en un momento los hijos fueron grabados al mismo tiempo y tuvieron el mismo gesto: los tres se agarraban el cierre de la campera a modo de timidez. Eso fue notado por el usuario Luka Periale, quien escribió: “No tengo palabras”.

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