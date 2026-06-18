"No lo conoce nadie": el entorno de Daveigh Chase desmintió a su supuesto novio

La muerte de Daveigh Chase sorprendió en las úlitmas horas, y trascendió que quien dice ser su novio es el centro de las críticas de los amigos de la actriz: "Nadie lo conoce", remarcaron.
El entorno más íntimo de la artista, de 35 años, pidió al público que no donen fondos a la plataforma GoFundMe, a beneficio de su supuesta pareja y la familia de ella, Roy Hernández.
El representante de Chase, John Ryan, habló con The New York Times y remarcó sobre el hombre que "un hombre que dice ser su novio, del que ninguno de nosotros conoce, ni sus amigos ni su familia, hemos oído hablar de él, creó una campaña en GoFundMe en nombre de ‘ella y su familia’, en la que la puso a ella como organizadora”.
Según explicó el círculo cercano a la protagonista de La Llamada tenía un fondo fiduciario donde se acumulaban sus regalías por los trabajos cinematográficas.
¿Cómo murió Daveigh Chase?
Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara Morgan en La llamada y dar voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció el 16 de junio de 2026 a los 35 años. Su muerte se debió a la meningitis y una infección en la sangre, lo que causó el colapso de sus órganos. La joven pasó un tiempo viviendo en la calle como indigente y al momento de su muerte, presentaba un cuadro de delgadez extrema debido a sus condiciones de vida y de salud.