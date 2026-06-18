"No lo conoce nadie": el entorno de Daveigh Chase desmintió a su supuesto novio El exrepresentante y el entorno íntimo de la actriz denunciaron a un joven que lanzó una campaña para recaudar dinero en su nombre. Agregar C5N en









Daveigh Chase murió el pasado 16 de junio en Los Ángeles, California. Redes sociales

La muerte de Daveigh Chase sorprendió en las úlitmas horas, y trascendió que quien dice ser su novio es el centro de las críticas de los amigos de la actriz: "Nadie lo conoce", remarcaron.

El entorno más íntimo de la artista, de 35 años, pidió al público que no donen fondos a la plataforma GoFundMe, a beneficio de su supuesta pareja y la familia de ella, Roy Hernández.

El representante de Chase, John Ryan, habló con The New York Times y remarcó sobre el hombre que "un hombre que dice ser su novio, del que ninguno de nosotros conoce, ni sus amigos ni su familia, hemos oído hablar de él, creó una campaña en GoFundMe en nombre de ‘ella y su familia’, en la que la puso a ella como organizadora”.

Según explicó el círculo cercano a la protagonista de La Llamada tenía un fondo fiduciario donde se acumulaban sus regalías por los trabajos cinematográficas.