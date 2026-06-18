IR A
IR A

"No lo conoce nadie": el entorno de Daveigh Chase desmintió a su supuesto novio

El exrepresentante y el entorno íntimo de la actriz denunciaron a un joven que lanzó una campaña para recaudar dinero en su nombre.

Daveigh Chase murió el pasado 16 de junio en Los Ángeles

Daveigh Chase murió el pasado 16 de junio en Los Ángeles, California.

Redes sociales

La muerte de Daveigh Chase sorprendió en las úlitmas horas, y trascendió que quien dice ser su novio es el centro de las críticas de los amigos de la actriz: "Nadie lo conoce", remarcaron.

La actriz decidió plasmar la historia de su madre y su lucha contra el cáncer en su nuevo filme.
Te puede interesar:

Angelina Jolie habló de la pérdida de su madre y la conexión con su nueva película: "Es muy personal para mí"

El entorno más íntimo de la artista, de 35 años, pidió al público que no donen fondos a la plataforma GoFundMe, a beneficio de su supuesta pareja y la familia de ella, Roy Hernández.

El representante de Chase, John Ryan, habló con The New York Times y remarcó sobre el hombre que "un hombre que dice ser su novio, del que ninguno de nosotros conoce, ni sus amigos ni su familia, hemos oído hablar de él, creó una campaña en GoFundMe en nombre de ‘ella y su familia’, en la que la puso a ella como organizadora”.

Según explicó el círculo cercano a la protagonista de La Llamada tenía un fondo fiduciario donde se acumulaban sus regalías por los trabajos cinematográficas.

¿Cómo murió Daveigh Chase?

Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara Morgan en La llamada y dar voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció el 16 de junio de 2026 a los 35 años. Su muerte se debió a la meningitis y una infección en la sangre, lo que causó el colapso de sus órganos. La joven pasó un tiempo viviendo en la calle como indigente y al momento de su muerte, presentaba un cuadro de delgadez extrema debido a sus condiciones de vida y de salud.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El actor británico aseguró que dejó de conversar con personas que no quieren cambiar.

Anthony Hopkins celebró su mayor triunfo, 50 años de sobriedad

En la quinta entrega, Woody, Jessie y Buzz deben enfrentarse a un nuevo rival: las pantallas que hoy dominan la atención de los más chicos

Llega Toy Story 5: ¿todavía hay historias nuevas por contar o es otro viaje a la nostalgia?

La actriz de 35 años, tras La llamada. se convirtió en un personaje icono del terror.

Murió la protagonista de una de las películas de terror icónicas más vistas de los 2000: tenía 35 años

Lucas Vignale, cineasta fallecido en el choque de helicópteros en Brasil.

El Festival de Cine de Berlín despidió al cineasta Lucas Vignale y destacó su primer largometraje

Se conoció el informe de la autopsia del actor de Jumanji y Top Gun.

Revelaron cómo murió James Handy, el famoso actor de Jumanji y Top Gun

Diseñadores e ilustradores repudiaron el convenio de Scorsese con la empresa alemana de IA.

"Una traición": la industria del cine estalló contra Martín Scorsese por su alianza para usar IA

últimas noticias

Más de 2.500 chicos de Lomas prometieron lealtad a la bandera en la Plaza Grigera.

Lomas de Zamora: Federico Otermín encabezó la Promesa de Lealtad a la Bandera de más de 2.500 estudiantes

Hace 15 minutos
Daveigh Chase murió el pasado 16 de junio en Los Ángeles, California.

"No lo conoce nadie": el entorno de Daveigh Chase desmintió a su supuesto novio

Hace 44 minutos
Todo lo que hay que saber sobre el aguinaldo 2026.

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio en junio 2026

Hace 45 minutos
Florencia Peña renunció a Luzu TV.

Florencia Peña confirmó que renunció a Luzu tras la fake news sobre Jorge Messi: "Soy parte del error"

Hace 48 minutos
Nico Occhiato, fundador de Luzu TV.

Tras la fake news de Jorge Messi, Luzu echó a "todos los responsables" y Flor Peña decidió renunciar al programa

Hace 1 hora